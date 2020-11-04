Конституційний суд зареєстрував заяву депутатів про відставку 11 суддів

Депутати вимагають відставки 11 суддів КСУ, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n146047-konstytuciynyy-sud-zareiestruvav-zayavu-deputativ-pro-vidstavku-11-suddiv.html

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Конституційний суд України (КСУ) зареєстрував підписану 200 народними обранцями заяву з вимогою відставки 11 суддів КСУ.

Відповідну заяву зареєструвано у секретаріаті КСУ та взято до розгляду. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Відповідну заяву сьогодні, 4 листопада, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та депутати цієї політсили принесли до КСУ.

У цій заяві депутати вимагають від 11 суддів КСУ, котрі підтримали скандальне рішення щодо антикорупційної реформи, невідкладно скласти з себе повноваження за власним бажанням та подати у відставку.

Колишній очільник КСУ Станіслав Шевчук на свої сторінці в соціальній мережі Фейсбук сьогодні опублікував звернення до цих 11 суддів, у котрому також закликав їх піти у відставку. За словами Шевчука, дії цих його колишніх колег спровокували «глибоку конституційну та політичну кризу»

Ухваливши рішення в умовах реального конфлікту інтересів, порушивши принципи неупередженості та безсторонності, ви поставили свої власні інтереси над інтересами людей і держави, — наголошує Шевчук. — Ваша добровільна відставка є єдиним гідним та оптимальним виходом з цього правового тупика. Майте гідність та самоповагу.

Нагадаємо, КСУ 27 жовтня ухвалив рішення, згідно з яким було визнано неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна.