Арахамія під судом. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146011-deputaty-vymagaut-vid-suddiv-ksu-dobrovilnoyi-vidstavky-video.html

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Депутати від партії «Слуга народу» та голова фракції партії у парламенті Давід Арахамія принесли до Конституційного суду заяву зі зверненням до 11 суддів, які приймали скандальне рішення щодо антикорупційної реформи.

Парламентарі вимагають від суддів добровільно піти у відставку. Під відповідним рішенням підписалися 200 народних обранців. Про це повідомляє «Укрінформ».

Депутати закликають до відставки таких суддів:

Олександра Тупицького;

Віктора Городовенка;

Ірини Завгородньої;

Олександра Касмініна;

Віктора Кривенка;

Олександра Литвинова;

Володимира Мойсика;

Сергія Саса;

Ігоря Сліденка;

Петра Філюка;

Галини Юровської.

Від них вимагають невідкладно скласти з себе повноваження за власним бажанням та подати у відставку. Це рішення «слуги» вбачають найкращим виходом із ситуації, яка призвела до конституційної кризи.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 27 жовтня Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. КСУ також вивів за межі правового поля моніторення Нацагентством з питань запобігання корупції способу життя чиновників.

Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.