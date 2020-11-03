Олександр Тупицький, фото: КСУ

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Олександр Тупицький, голова Конституційного суду України (КСУ), заявив, що щодо нього хочуть відкрити нові справи. Тупицький стверджує, що початковий план дії щодо нього полягав у намірі «сфармазонити» підозру, потім вручити її і, в результаті, через суд відсторонити від посади.

За словами Тупицького, топ-співробітника Державного бюро розслідувань (ДБР), котрий відмовився підписувати щодо нього «абсурдні документи», звільнили. Тупицький вважає, що для цього знайдуть іншого виконавця. Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Післязавтра мене звинуватять у сепаратизмі, — заявив він. — Це все цькування.

За словами очільника КСУ, зараз намагаються привернути його до за дії в період подій анексії Криму Росією. Тоді він під час слухань КСУ висловив позицію, що порушено міжнародне законодавство, що не входить до повноважень суду.

Тупицький стверджує, що зараз це йому ставлять в провину, хоча він проголосував за визнання неконституційним рішення парламенту Криму. Очільник КСУ наголосив, що суддю не мають права притягати до відповідальності за його позицію.

Не вистачає тільки паспорта РФ, якого немає, — заявив Тупицький, додавши, що відповідний документ вже фабрикують і невдовзі продемонструють ЗМІ.

Крім того, він поскаржився, що на його родину тиснуть за допомогою «Автомайдану».

Також Тупицький торкнувся питання «мовного закону», котрий перебуває на розгляді в КСУ.

За його словами, остаточне рішення ще не ухвалене, проте він не бачить особливих проблем з його конституційністю. Проте є проблеми з питаннями, пов’язаними з національними меншинами.

Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин, — зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, вранці біля будівлі КСУ в Києві відбулася акція «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!».