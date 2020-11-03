Конституційна криза — хроніка протистояння КСУ та Зеленського, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n145977-konstytuciyna-kryza-hronika-protystoyannya-ksu-ta-zelenskogo.html

Ракурс

В Україні триває жорстка конституційна криза. 27 жовтня КСУ визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства — щодо відповідальності за недостовірне декларування і повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

Реакція суспільства, Заходу і виконавчої влади була блискавичною та жорсткою. Реєстр відновив роботу, а президент вніс до Ради закон про перезавантаження Конституційного суду. Наразі політики та юристи шукають варіанти виходу із кризи. «Ракурс» стежить за перебігом подій.

14.50 — очільник КСУ Олександр Тупицький заявив про цькування — стосовно нього нібито хочуть відкрити кримінальні справи, щоб через суд відсторонити від посади.

13.52 — проти законопроекту президента Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» виступили чотири депутатські сили Верховної Ради. Йдеться про фракції «Голосу», «Європейської солідарності», «Опозиційної платформи — За життя» та депутатську групу «За майбутнє".

12.48 — у Верховній Раді звернулися до суддів Конституційного суду України з вимогою піти у відставку. Такою була ініціатива фракції СН.

12.24 — законопроект Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду України екс-президент Петро Порошенко назвав спробою «взяти штурмом КСУ».

11.21 — у фракції «Голос» пропонують такий вихід із кризи: «Спочатку піднімаємо кворум в Конституційному суді, примушуємо їх працювати в межах Конституції, але законним способом. Далі виправляємо позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухаємося в євроінтеграційному напрямку».

10.50 — до суддів КСУ сьогодні знову прийшли протестувальники. Відбувається акція: «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!». Активісти стурбовані розглядом закону про українську мову.

10.10 — опальний екс-«слуга» Гео Лерос заявив, що рішення Конституційного суду України щодо згортання антикорупційної реформи ухвалювалося за підтримки Офісу президента Володимира Зеленського.

2 листопада

22.00 — президент України допустив ще один розпуск Верховної Ради, якщо депутати, і особливо «Слуги народу», відмовляться звільняти суддів Конституційного суду.

21.40 — «слуги» на засіданні фракції погодилися підтримати Зеленського, якщо не будуть знайдені менш болючі рішення.

14.59 — Зеленський наполіг на прийнятті закону про звільнення суддів Конституційного суду і записав незвичне звернення до депутатів від «Слуги народу». Він лякає кровопролиттям, якщо не розігнати Конституційний суд.