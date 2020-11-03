Данілов закликав суддів КСУ піти у відставку. Фото:

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Олексій Данілов, секретар РНБО України, відреагував на конституційну кризу, яка виникла внаслідок рішень Конституційного суду щодо антикорупційної структури.

Посадовець закликав суддів КСУ піти у відставку, оскільки вони «своїм рішенням посягнули на фундаментальні основи конституційного ладу в Україні». Данілов пригрозив суддям відповідальністю, оскільки їхні дії мають ознаки кримінального злочину. Про це йдеться у заяві секретаря Ради національної безпеки та оборони у Facebook.

Він додав, що у випадку ухвалення президентського законопроекту про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства, припиняються повноваження чинного складу суду, але не самого КСУ.

Данілов акцентував увагу на тому, що КСУ зазіхнув на норми Конституції України, які гарантують курс держави в Євросоюз та Північноатлантичний альянс.

Збережіть залишки честі й подайте у відставку, — зазначив він.



Як відомо, Конституцій суд 27 жовтня скасував кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних в декларацію й зупинив роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. Це призвело до скандалу, який вилився у конституційна кризу.

Лідер партії «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко 3 листопада заявив, що Верховна Рада готує звернення до суддів КСУ з вимогою піти у відставку. В парламенті вже почали збирати підписи із відповідним закликом до суддів.