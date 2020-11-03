Данилов призвал судей КСУ уйти в отставку. Фото:

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Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, отреагировал на конституционный кризис, который возник в результате решений Конституционного суда относительно антикоррупционной структуры.

Чиновник призвал судей КСУ уйти в отставку, поскольку они «своим решением посягнули на фундаментальные основы конституционного строя в Украине». Данилов пригрозил судьям ответственностью, поскольку их действия имеют признаки уголовного преступления. Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны в Facebook.

Он добавил, что в случае принятия президентского законопроекта о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состава суда, но не самого КСУ.

Данилов акцентировал внимание на том, что КСУ посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс государства в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Сохраните остатки чести и подайте в отставку, — отметил он.



Как известно, Конституций суд 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларацию и остановил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это привело к скандалу, который вылился в конституционный кризис.

Лидер партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко 3 ноября заявил, что Верховная Рада готовит обращение к судьям КСУ с требованием уйти в отставку. В парламенте уже начали собирать подписи с соответствующим призывом к судьям.