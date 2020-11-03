Данилов призвал судей КСУ «сохранить остатки чести» и подать в отставкуhttps://racurs.ua/n145997-danilov-prizval-sudey-ksu-sohranit-ostatki-chesti-i-podat-v-otstavku.htmlРакурс
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины, отреагировал на конституционный кризис, который возник в результате решений Конституционного суда относительно антикоррупционной структуры.
Чиновник призвал судей КСУ уйти в отставку, поскольку они «своим решением посягнули на фундаментальные основы конституционного строя в Украине». Данилов пригрозил судьям ответственностью, поскольку их действия имеют признаки уголовного преступления. Об этом говорится в заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны в Facebook.
Он добавил, что в случае принятия президентского законопроекта о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству, прекращаются полномочия действующего состава суда, но не самого КСУ.
Данилов акцентировал внимание на том, что КСУ посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс государства в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Сохраните остатки чести и подайте в отставку, — отметил он.
Как известно, Конституций суд 27 октября отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларацию и остановил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это привело к скандалу, который вылился в конституционный кризис.
Лидер партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко 3 ноября заявил, что Верховная Рада готовит обращение к судьям КСУ с требованием уйти в отставку. В парламенте уже начали собирать подписи с соответствующим призывом к судьям.