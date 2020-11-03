Подать в отставку призывают судей КСУ в Раде

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Ракурс

Верховная Рада готовит обращение к судьям Конституционного суда Украины с требованием уйти в отставку.

Об этом 3 ноября накануне пленарного заседания парламента рассказал лидер партии «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко.

Обращение в Конституционный суд, что он ведет себя некорректно. И предложение или требование, чтобы сам состав ушел в отставку для того, чтобы перезагрузить КСУ. Такое заявление готовится. Если оно будет готово, то будет выноситься в зал и будет приниматься, — сказал Корниенко.

Он пояснил, что речь идет о политическом заявлении.

Позже нардеп Гео Лерос на своей странице в Фейсбук сообщил, что в парламенте начался сбор подписей с призывом к судьям Конституционного суда уйти в отставку. Лерос обнародовал фото документа. Под обращением уже подписались глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и восемь других нардепов.

Позже депутаты из фракции «Слуга народа» собрались у трибуны и сделали заявление о том, что просят судей КСУ сложить с себя полномочия.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За будущее» и признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, которая является условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.

29 октября Владимир Зеленский заверил, что система электронного декларирования будет работать несмотря на решение КСУ. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент внес в Верховную Раду закон о перезагрузке Конституционного суда. Под зданием КСУ в Киеве прошли акции протеста против отмены антикоррупционной реформы. Участники митинга забросали суд дымовыми шашками и презервативами.

2 ноября КСУ решил поставить решетки на окна и двери первого этажа собственного здания.