Збір підписів за відставку суддів КСУ почався у Раді — новини політики

https://racurs.ua/ua/n145970-zbir-pidpysiv-za-vidstavku-suddiv-ksu-pochavsya-u-radi-dokument.html

Ракурс

Верховна Рада готує звернення до суддів Конституційного суду України з вимогою піти у відставку.

Про це 3 листопада напередодні пленарного засідання парламенту розповів лідер партії «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко.

Звернення до Конституційного суду, що він веде себе некоректно. І пропозиція або вимога, щоб сам склад пішов у відставку для того, щоб перезавантажити КСУ. Така заява готується. Якщо вона буде готова, то виноситиметься в сесійний зал і прийматиметься, — сказав Корнієнко.

Він пояснив, що йдеться про політичну заяву.

Пізніше нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що в парламенті почався збір підписів із закликом до суддів Конституційного суду піти у відставку. Лерос оприлюднив фото документа. Під зверненням вже підписалися очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і восьмеро інших нардепів.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і «За майбутнє" і визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.

29 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ. Того ж дня Кабмін зобов’язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент вніс до Ради закон про перезавантаження Конституційного суду. Під будівлею КСУ у Києві відбулася акція проти скасування антикорупційної реформи. Учасники мітингу закидали суд димовими шашками і презервативами.

2 листопада Конституційний суд України вирішив заґратувати вікна і двері першого поверху власної будівлі.