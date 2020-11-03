Максим Степанов, фото: «Радіо ТРЕК»

https://racurs.ua/ua/n145969-stepanov-pro-koronavirus-my-blyzki-do-katastrofy.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися.

Ситуація наблизилася до «точки неповернення» і «близька до катастрофи». Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні, 3 листопада, під час виступу у Верховній Раді.

Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, — наголосив Степанов. — Ніхто в світі не може самотужки вирішити проблему коронавірусу, більше того, ніхто ні за кого не вирішить цю проблему.

Степанов наголосив, що в разі, якщо заповненість лікарняних ліжок досягне 100%, доведеться застосовувати протокол медичного сортування, при якому пріоритетним буде надання медичної допомоги хворим із найбільшими шансами на одужання.

Міністр наголосив, що легко пройти другу хвилю коронавірусу не вдасться, тому зараз зусилля спрямовані на те, щоб пережити її з мінімальними втратами.

За його словами, кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, оскільки коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої.

Настав час особистої відповідальності кожного, — зазначив Степанов. — Тільки ви самі можете вберегти себе, тільки ви можете одягти маску, помити руки та дотримуватися дистанції, тільки ви можете у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально.

Нагадаємо, в Україні 2 листопада було зафіксовано новий сумний рекорд щодо кількості нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.