Зеленський намагається взяти штурмом КСУ за прикладом Путіна — Порошенко

https://racurs.ua/ua/n145967-zelenskyy-namagaietsya-vzyaty-shturmom-ksu-za-prykladom-putina-poroshenko.html

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Законопроект Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду України екс-президент Петро Порошенко назвав спробою «взяти штурмом КСУ».

Про це нардеп заявив 3 листопада під час брифінгу у стінах Верховної Ради.

Зеленський намагається хайпанути… І в абсолютно неконституційний спосіб, порушуючи Основний закон, де обов’язки глави держави визначені у ст. 106, намагається штурмом взяти КСУ. За порадами поплічників Януковича — Портнова, Татаренка, Смірнова — сформувати лояльний до себе КСУ, який працюватиме так само як і за часів Януковича, — заявив Порошенко.

На думку екс-глави держави, в оточенні Зеленського «працює дуже багато людей, котрі останні роки перебували в Росії».

Держдума РФ нещодавно внесла зміни в законодавство і дозволила президенту Росії одноосібно звільняти суддів Конституційного суду. Ця ідея дуже сподобалася Зеленському, — переконаний лідер «ЄС».

Також Порошенко прокоментував вчорашні заяви Зеленського щодо КСУ.