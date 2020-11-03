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Ракурс
Зеленський намагається взяти штурмом КСУ за прикладом Путіна — Порошенко

Зеленський намагається взяти штурмом КСУ за прикладом Путіна — Порошенко

3 лис 2020, 12:06
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Законопроект Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду України екс-президент Петро Порошенко назвав спробою «взяти штурмом КСУ».

Про це нардеп заявив 3 листопада під час брифінгу у стінах Верховної Ради.

Зеленський намагається хайпанути… І в абсолютно неконституційний спосіб, порушуючи Основний закон, де обов’язки глави держави визначені у ст. 106, намагається штурмом взяти КСУ. За порадами поплічників Януковича — Портнова, Татаренка, Смірнова — сформувати лояльний до себе КСУ, який працюватиме так само як і за часів Януковича, — заявив Порошенко.

На думку екс-глави держави, в оточенні Зеленського «працює дуже багато людей, котрі останні роки перебували в Росії».

Держдума РФ нещодавно внесла зміни в законодавство і дозволила президенту Росії одноосібно звільняти суддів Конституційного суду. Ця ідея дуже сподобалася Зеленському, — переконаний лідер «ЄС».

Також Порошенко прокоментував вчорашні заяви Зеленського щодо КСУ.


Він намагався налякати Раду і українське суспільство. Я йому казав ще рік тому: «Володимире Олександровичу, Вас ніхто не боїться». Погано, коли президент викликає страх… Я Вам наполегливо радив зібрати керівників фракцій Верховної Ради, щоб разом шукати вихід з конституційної кризи, в яку Ви затягнули країну, — резюмував Порошенко.

Джерело: Ракурс


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