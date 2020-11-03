Зеленский хочет штурмом взять КСУ, равняясь на Путина — Порошенкоhttps://racurs.ua/n145967-zelenskiy-hochet-shturmom-vzyat-ksu-ravnyayas-na-putina-poroshenko.htmlРакурс
Законопроект Владимира Зеленского о перезагрузке Конституционного суда Украины экс-президент Петр Порошенко назвал попыткой «взять штурмом КСУ».
Об этом нардеп заявил 3 ноября во время брифинга в стенах Верховной Рады.
Зеленский пытается хайпануть… И неконституционным способом, нарушая Основной закон, где обязанности главы государства определены в ст. 106, пытается штурмом взять КСУ. По советам соратников Януковича — Портнова, Татаренко, Смирнова — сформировать лояльный к себе КСУ, который будет работать так же как и во времена Януковича, — заявил Порошенко.
По мнению экс-главы государства, в окружении Зеленского «работает очень много людей, которые последние годы провели в России».
Госдума РФ недавно внесла изменения в законодательство и позволила президенту России единолично увольнять судей Конституционного суда. Эта идея очень понравилась Зеленскому, — убежден лидер «ЕС».
Также Порошенко прокомментировал вчерашние заявления Зеленского о КСУ.
Он пытался напугать Раду и украинское общество. Я ему говорил еще год назад: «Владимир Александрович, Вас никто не боится». Плохо, когда президент вызывает страх… Я Вам настоятельно советовал собрать руководителей фракций Верховной Рады, чтобы вместе искать выход из конституционного кризиса, в который Вы втянули страну, — резюмировал Порошенко.