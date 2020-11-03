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Офис президента лоббировал принятие скандального решения КСУ — Лерос
Офис президента лоббировал принятие скандального решения КСУ — Леросhttps://racurs.ua/n145960-ofis-prezidenta-lobbiroval-prinyatie-skandalnogo-resheniya-ksu-leros.htmlРакурс
Решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы принималось при поддержке Офиса президента Владимира Зеленского.
Об этом 3 ноября накануне утреннего пленарного заседания Верховной Рады рассказал нардеп Гео Лерос, которого после публикации аудиозаписей разговоров брата главы ОПУ Андрея Ермака Дениса и ряда скандальных заявлений исключили из фракции «Слуга народа».
То, что предлагает президент (законопроект Зеленского о перезагрузке КСУ — ред.) — я не поддерживаю. Потому что это свержение конституционного строя в стране. Зеленский говорит, что это сделали олигархические группы (повлияли на решение КСУ — ред.). Я знаю, что это решение принималось при поддержке Офиса президента. Первым лоббистом этого решения был Офис президента. И они еще две недели назад знали, что будет такое решение, — заявил Лерос.
По его мнению, в офисе Зеленского ожидали, что это решение останется без внимания общества из-за местных выборов.
Вспомните историю с Витольдом Фокиным в ТКГ. Сначала пытались через Фокина какие-то нарративы забросить в общество, а когда градус повысился Офис президента решил, что Фокин не с нами, а мы не с ним. Аналогичная ситуация с КСУ… Было очевидно, что люди выйдут на улицу и Евросоюз также сделает определенные шаги… Но офис Зеленского до последнего думал, что это тихонько пройдет, потому что выборы, потому что что-то еще…, — убежден нардеп.
Экс-«слуга» также назвал легкий выход из конституционного кризиса.
Самый легкий выход — это если судьи КСУ сложат с себя полномочия. Но, мы помним как Офис президента протолкнул с помощью Верховной Рады конкурсную комиссию по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Люди, которые не имеют антикоррупционного опыта, прошли в комиссию. Для этого офис Зеленского сломал через колено парламент… Я считаю, что если Зеленский будет в будущем менять состав КСУ — по шесть человек от президента и парламента, то это будет 12 судей от Зеленского. Это точно будут какие-то марионетки, которыми будет руководить президент, — резюмировал Лерос.
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