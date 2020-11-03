Офис президента лоббировал принятие скандального решения КСУ — Лерос

https://racurs.ua/n145960-ofis-prezidenta-lobbiroval-prinyatie-skandalnogo-resheniya-ksu-leros.html

Ракурс

Решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы принималось при поддержке Офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом 3 ноября накануне утреннего пленарного заседания Верховной Рады рассказал нардеп Гео Лерос, которого после публикации аудиозаписей разговоров брата главы ОПУ Андрея Ермака Дениса и ряда скандальных заявлений исключили из фракции «Слуга народа».

То, что предлагает президент (законопроект Зеленского о перезагрузке КСУ — ред.) — я не поддерживаю. Потому что это свержение конституционного строя в стране. Зеленский говорит, что это сделали олигархические группы (повлияли на решение КСУ — ред.). Я знаю, что это решение принималось при поддержке Офиса президента. Первым лоббистом этого решения был Офис президента. И они еще две недели назад знали, что будет такое решение, — заявил Лерос.

По его мнению, в офисе Зеленского ожидали, что это решение останется без внимания общества из-за местных выборов.

Вспомните историю с Витольдом Фокиным в ТКГ. Сначала пытались через Фокина какие-то нарративы забросить в общество, а когда градус повысился Офис президента решил, что Фокин не с нами, а мы не с ним. Аналогичная ситуация с КСУ… Было очевидно, что люди выйдут на улицу и Евросоюз также сделает определенные шаги… Но офис Зеленского до последнего думал, что это тихонько пройдет, потому что выборы, потому что что-то еще…, — убежден нардеп.

Экс-«слуга» также назвал легкий выход из конституционного кризиса.