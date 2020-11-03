Скандальне рішення КСУ ухвалювалося за підтримки офісу Зеленського — Лерос

https://racurs.ua/ua/n145960-ofis-prezydenta-lobiuvav-uhvalennya-skandalnogo-rishennya-ksu-leros.html

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Рішення Конституційного суду України щодо згортання антикорупційної реформи ухвалювалося за підтримки Офісу президента Володимира Зеленського.

Про це 3 листопада напередодні ранкового пленарного засідання Верховної Ради розповів нардеп Гео Лерос, якого після публікації аудіозаписів розмов брата глави ОПУ Андрія Єрмака Дениса та низки скандальних заяв виключили з фракції «Слуга народу».

Те, що пропонує президент (законопроект Зеленського щодо перезавантаження КСУ — ред.) — я не підтримую. Бо це повалення конституційного ладу в країні. Зеленський каже, що олігархічні групи це зробили (вплинули на рішення КСУ щодо антикорупційної реформи — ред.). Я знаю, що це рішення ухвалювалося за підтримки Офісу президента. Першим лобістом цього рішення був Офіс президента. І вони ще два тижні тому знали, що буде таке рішення, — заявив Лерос.

На його думку, в офісі Зеленського очікували, що це рішення пройде повз увагу суспільства через місцеві вибори.

Згадайте історію з Вітольдом Фокіним в ТКГ. Спочатку намагалися через Фокіна якісь наративи надати суспільству, а коли градус підвищився, Офіс президента вирішив, що Фокін не з нами, а ми не з ним. Аналогічна ситуація з КСУ… Було очевидно, що люди вийдуть на вулицю і Євросоюз також зробить певні кроки… Але офіс Зеленського до останнього думав, що це тихенько пройде, бо вибори, бо ще щось…, — переконаний нардеп.

Екс-«слуга» також назвав найлегший вихід із конституційної кризи.