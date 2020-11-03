Володимир Зеленський та Сарік Андреасян, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n145959-zelenskyy-vidpoviv-rosiysko-virmenskomu-rejyseru-na-feyk-pro-ukrayinski-bomby-azerbaydjanu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відреагував на нещодавні звинувачення російсько-вірменського режисера Саріка Андреасяна, котрий у відритому листі до Зеленського поширив кремлівський фейк про нібито постачання Україною фосфорних бомб Азербайджану.

Зеленський у повідомленні, розміщеному в його Telegram-каналі спростував ці звинувачення, назвав їх російською пропагандою та заявив, що не розуміє, чому Андреасян бере на себе «роль носія чужих фейків».

Розумію, Сарік, що це дійсно болить. І що моторошно стає, коли на власні очі бачиш, що таке справжня війна. І що хочеться рвати й метати, аби не було цього у твоєму домі, — зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що такі «вкиди» з’являються вже не вперше і в Україні та Європи вже є до них імунітет, котрий Вірменії також потрібно якнайшвидше сформувати.

Спочатку так брехали про Україну та війну на Донбасі, потім так брехали про Україну та війну в Сирії — тепер це з’явилося в контексті війни у Нагірному Карабасі, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна виступає проти будь-яких кривавих конфліктів та не сприяє їх ескалації.

Водночас він задав Андреасяну зустрічне питання щодо того, якою була його реакція на російську агресію проти України, жертвами якої стали, зокрема, десятки громадян України вірменського походження.

Що особисто ти сказав тоді проти агресії? Нічого? Розумію. Тому що це була не твоя війна! — зазначив Зеленський. — Мораль не може бути подвійною — для себе та для інших. Подумай про це.

Відкритого листа зі звинуваченнями на адресу Зеленського та України загалом Андреасян опублікував на своїй сторінці в Instagram 1 листопада. У ньому режисер, зокрема, заявляв, що нібито бачив тіла вірменських дітей, опалені вибухом фосфорних бомб, котрі, за його словами, Україна продала Азербайджану.

Андреасян завершив своє звернення до Зеленського заявою про те, що «Крим наш».

Зеленський у 2010−2011 роках знімався в комедії Андреасяна «Службовий роман. Наш час».

Нагадаємо, в Нагірному Карабаху, контрольованій провірменськими сепаратистами території Азербайджану, наприкінці вересня поновилися активні бойові дії.