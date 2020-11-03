Коли Рада візьметься за КСУ, розповіли у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n145958-koly-rada-vizmetsya-za-ksu-rozpovily-u-sluzi-narodu.html

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Стало відомо, чи підтримає президентська фракція «Слуга народу» у Верховній Раді законопроект Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду України.

Про це 3 листопада напередодні ранкового пленарного засідання парламенту розповів лідер фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко.

На засіданні фракції не було ухвалено жодного рішення (щодо голосування за законопроекти про КСУ — ред.). Ми послухали президента. Далі обговорили законопроект спікера Дмитра Разумкова (щодо повернення антикорупційних норм в українське законодавство — ред.). Я підтримую законопроект президента і буду за нього голосувати, — заявив сьогодні нардеп-«слуга».

Також він додав, що має намір підтримати законопроекти щодо «дисциплінізації» КСУ.

Я є автором ще одного законопроекту разом з нардепом Ярославом Юрчишиним з «Голосу» щодо збільшення кворуму в КСУ для ухвалення рішення — до 17 осіб, — зазначив Корнієнко.

Разом з тим він дав чіткої відповіді на запитання журналіста щодо того, коли винесуть на голосування законопроекти щодо перезавантаження Конституційного суду України.