Коли Рада візьметься за КСУ, розповіли у «Слузі народу»https://racurs.ua/ua/n145958-koly-rada-vizmetsya-za-ksu-rozpovily-u-sluzi-narodu.htmlРакурс
Стало відомо, чи підтримає президентська фракція «Слуга народу» у Верховній Раді законопроект Володимира Зеленського щодо перезавантаження Конституційного суду України.
Про це 3 листопада напередодні ранкового пленарного засідання парламенту розповів лідер фракції «Слуга народу», нардеп Олександр Корнієнко.
На засіданні фракції не було ухвалено жодного рішення (щодо голосування за законопроекти про КСУ — ред.). Ми послухали президента. Далі обговорили законопроект спікера Дмитра Разумкова (щодо повернення антикорупційних норм в українське законодавство — ред.). Я підтримую законопроект президента і буду за нього голосувати, — заявив сьогодні нардеп-«слуга».
Також він додав, що має намір підтримати законопроекти щодо «дисциплінізації» КСУ.
Я є автором ще одного законопроекту разом з нардепом Ярославом Юрчишиним з «Голосу» щодо збільшення кворуму в КСУ для ухвалення рішення — до 17 осіб, — зазначив Корнієнко.
Разом з тим він дав чіткої відповіді на запитання журналіста щодо того, коли винесуть на голосування законопроекти щодо перезавантаження Конституційного суду України.
Це важке питання. Все залежить від порядку денного сесії. Не знаю, не впевнений, що це відбудеться цього тижня, — резюмував нардеп.