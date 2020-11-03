Когда Рада возьмется за КСУ, рассказали в «Слуге народа»

https://racurs.ua/n145958-kogda-rada-vozmetsya-za-ksu-rasskazali-v-sluge-naroda.html

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Стало известно, поддержит ли президентская фракция «Слуга народа» в Верховной Раде законопроект Владимира Зеленского о перезагрузке Конституционного суда Украины.

Об этом 3 ноября накануне утреннего пленарного заседания парламента рассказал лидер фракции «Слуга народа», нардеп Александр Корниенко.

На заседании фракции не было принято никакого решения (о голосовании за законопроекты о КСУ — ред.). Мы послушали президента. Далее обсудили законопроект спикера Дмитрия Разумкова (о возврате антикоррупционных норм в украинское законодательство — ред.). Я поддерживаю законопроект президента и буду за него голосовать, — заявил сегодня нардеп-«слуга».

Также он добавил, что намерен поддержать законопроекты о «дисциплинизации» КСУ.

Я являюсь автором еще одного законопроекта вместе с нардепом Ярославом Юрчишиным из «Голоса» об увеличении кворума в КСУ для принятия решения — до 17 человек, — отметил Корниенко.

Вместе с тем он не дал четкого ответа на вопрос журналиста о том, когда вынесут на голосование законопроекты о перезагрузке Конституционного суда Украины.