Рада заслухає звіт міністра Степанова і розгляне закон про штрафи за відсутність масок, фото — Главком

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Верховна Рада 3 листопада заслухає звіт міністра охорони здоров’я Максима Степанова і розгляне закон, у якому планується збільшити розмір штрафу за відсутність масок.

Згідно з порядком денним, парламент розгляне проект постанови «Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання».

Планується включити до порядку денного та прийняти рішення щодо проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи».

Також Рада планує розглянути у першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо державних запозичень».

Серед іншого в Раді 3 листопада розглянуть такі питання: