«Слуги» згодні підтримати законопроект Зеленського щодо КСУ за однієї умови

Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145949-slugy-zgodni-pidtrymaty-zakonoproekt-zelenskogo-schodo-ksu-za-odniieyi-umovy.html

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«Слуга народу» згодна підтримати законопроект президента Володимира Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» лише у тому випадку, якщо не будуть знайдені менш болючі рішення.

Найменш «хворобливими рішеннями» вбачаються відставка глави КСУ та інших суддів, які приймали рішення порушуючи закон. Про це заявила народний депутат фракції та заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає «Інтерфакс-Україна».

Вона зазначила, що депутати не можуть вплинути на рішення суддів про відставку.

Також повідомляється, що Зеленський говорив на фракції «Слуги народу» про те, що законопроект щодо КСУ містить ризики, але це єдине прийнятне рішення. Президент також наголосив, що «якби цієї кризи не було, її треба було б придумати».

Крім президента України Володимира Зеленського, на засіданні фракції були присутні очільник Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандальне рішення КСУ про скасування відповідальності за невнесення майна у декларацію набуло чинності. У зв’язку з цим Антикорупційний суд закрив справу проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля, який приховав статки у декларації. Бриль «забув» задекларувати чотири «Мерседеси» і один «Ленд Ровер»