«Слуги» согласны поддержать законопроект Зеленского по КСУ при одном условии

Зеленский. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n145949-slugi-soglasny-podderjat-zakonoproekt-zelenskogo-po-ksu-pri-odnom-uslovii.html

Ракурс

«Слуга народа» согласна поддержать законопроект президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» только в том случае, если не будут найдены менее болезненные решения.

Наименее «болезненными решениями» предусматриваются отставка главы КСУ и других судей, которые принимали решения нарушая закон. Об этом заявила народный депутат фракции и заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что депутаты не могут повлиять на решение судей об отставке.

Также сообщается, что Зеленский говорил на фракции «Слуги народа» о том, что законопроект о КСУ содержит риски, но это единственное приемлемое решение. Президент также отметил, что «если бы этого кризиса не было, его надо было бы придумать».

Кроме президента Украины Владимира Зеленского, на заседании фракции присутствовали глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандальное решение КСУ об отмене ответственности за невнесение имущества в декларацию вступило в силу. В связи с этим Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл состояние в декларации. Брыль «забыл» задекларировать четыре «Мерседеса» и один «Ленд Ровер»