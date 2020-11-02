Антикоррупционный суд «слил» первое дело о лжи в декларации после решения КСУ

Константин Брыль. Фото: Запорожский центр расследований

https://racurs.ua/n145948-antikorrupcionnyy-sud-slil-pervoe-delo-o-lji-v-deklaracii-posle-resheniya-ksu.html

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Скандальное решение КСУ об отмене ответственности за невнесение имущества в декларацию вступило в силу. В связи с этим Антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который скрыл информацию о своем состоянии в декларации.

Брыль «забыл» задекларировать четыре «Мерседеса» и один «Ленд Ровер». Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции.

Бывший глава Запорожской ОГА не указал в декларации два парковочных места для катеров в Крыму, квартиры и земельные участки. Также известно, что экс-глава ОГА несколько раз в год отдыхал за границей в элитных отелях.

Как известно, в 2016 году Брыль был единственным из всех губернаторов, который не подал электронную декларацию. Этот поступок он объяснил приказом СБУ. В 2019 году детективы НАБУ сообщили ему о подозрении из-за неподачи декларации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что за недавним скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу стоят «российские марионетки» и некоторые украинские олигархи.