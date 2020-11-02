Зеленский угрожает «слугам» улицей, если хаос с КСУ не прекратится, фото — Громадське радіо

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Конституционный кризис в Украине в разгаре. Президент Владимир Зеленский настаивает на принятии закона об увольнении судей Конституционного суда и записал необычное обращение к депутатам от «Слуги народа».

На Soundcloud голос президента пугает кровопролитием, если не разогнать Конституционный суд.

«Готовы ли мы, чтобы на кону была гибель страны?» — так глава государства призвал депутатов поддержать жесткие решения по Конституционному суду.

Мы либо докажем, что являемся настоящей партией, умеем объединяться, или докажем, что такие, как все, — заявил президент.

Как отметил Зеленский, если он решит, что кризис можно преодолеть с помощью предложенного им закона, то его надо поддержать. Однако если будет найден «другой путь», возможно и другое решение.

Он также пригрозил противостоянием на улице, если хаос в КСУ не будет остановлен.

Необычный формат обращения Зеленский объяснил тем, что у него якобы не хватает времени на общение с каждым отдельно. Он призвал народных депутатов делать сделать сложный, но обязательный выбор.

При этом решение по Конституционному суду, утверждает президент, обязательно должно быть принято.

Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб. История не судит победителей. Последнее решение Конституционного суда — прямой и быстрый путь к кровопролитию, — говорится в ролике.

Сегодня вечером Зеленский сможет лично пообщаться с депутатами СН на заседании фракции в 19.00. Ранее сообщалось, что голосов за законопроект Зеленского нет. А спикер Разумков продвигает свой альтернативный проект, в котором предлагается не увольнять судей, а просто снова проголосовать за отмененные Конституционным судом нормы закона.