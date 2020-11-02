Зеленський погрожує «слугам» вулицею, якщо хаос із КСУ не припиниться, фото — Громадське радіо

https://racurs.ua/ua/n145928-zelenskyy-pogrojuie-slugam-vulyceu-yakscho-haos-iz-ksu-ne-prypynytsya-audio.html

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Конституційна криза в Україні у розпалі. Президент Володимир Зеленський наполягає на прийнятті закону про звільнення суддів Конституційного суду і записав незвичне звернення до депутатів від «Слуги народу».

На Soundcloud голос президента лякає кровопролиттям, якщо не розігнати Конституційний суд.

«Чи готові ми, щоб на кону була загибель країни?» — так глава держави закликав депутатів підтримати жорсткі рішення по Конституційному суду.

Ми або доведемо, що є справжньою партією, яка вміє об'єднуватися, або доведемо, що такі, як всі, — заявив президент.

Як зазначив Зеленський, якщо він вирішить, що кризу можна подолати через запропонований ним закон, то його треба підтримати. Однак якщо буде знайдений «інший шлях», можливе й інше рішення.

Він також пригрозив протистоянням на вулиці, якщо хаос в КСУ не буде зупинений.

Незвичний формат звернення Зеленський пояснив тим, що у нього начебто не вистачає часу на спілкування з кожним окремо. Він закликав народних депутатів робити зробити складний, але обов’язковий вибір.

При цьому рішення по Конституційному суду, стверджує президент, обов’язково повинно бути прийнято.

Це навіть не прохання. Ніяких прохань, коли знищують цінності. Проживемо і без прохань. Історія не судить переможців. Останнє рішення Конституційного суду — прямий і швидкий шлях до кровопролиття, — йдеться у ролику.

Сьогодні ввечері Зеленський зможе особисто поспілкуватися з депутатами СН на засіданні фракції о 19.00. Раніше повідомлялося, що голосів за законопроект Зеленського немає. А спікер Разумков просуває свій альтернативний проект, в якому пропонується не звільняти суддів, а просто знову проголосувати за скасовані Конституційним судом норми закону.