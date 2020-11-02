Вовк обговорював з Богданом і Портновим призначення Тупицького главою КСУ — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n145909-vovk-obgovoruvav-z-bogdanom-i-portnovym-pryznachennya-tupyckogo-glavou-ksu-zmi.html

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Призначення главою Конституційного суду України Олександра Тупицького обговорював очільник Окружного адмінсуду Павло Вовк з екс-керівником офісу Зеленського Андрієм Богданом і неофіційними «куратором» судової системи при Офісі президента Андрієм Портновим.

Відповідні записи розмов з кабінету Вовка має у своєму розпорядженні Національне антикорупційне бюро. Про це 2 листопада повідомив у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

На записах, які є частиною кримінальної справи щодо захоплення влади суддями ОАСК, голоси, схожі на Вовка, Богдана і Портнова обговорюють призначення Тупицького очільником суду, а також завдання, які він повинен виконати після призначення, — написав Бутусов.

Журналіст нагадав, що Тупицький був обраний главою Конституційного суду у вересні 2019 року. Суддею КСУ його обрали ще у 2013 році, коли Портнов працював заступником голови Адміністрації президента Януковича.

У зв’язку з міжнародним резонансом, пов’язаним з діями Тупицького і заявою секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що в діях КСУ є російський слід і зовнішній тиск, пропоную президенту України і Верховній Раді вимагати негайного розслідування всіх матеріалів НАБУ, які стосуються призначення Тупицького главою КСУ, — написав Бутусов.

Нагадаємо, 30 жовтня очільник Конституційного суду Олександр Тупицький скликав прес-конференцію, на якій звинуватив оточення Зеленського в атаці на КСУ і спробі конституційного перевороту.

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.

29 жовтня Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування працюватиме попри рішення КСУ. 30 жовтня президент вніс у Верховну Раду закон про перезавантаження Конституційного суду. Під будівлею КСУ у Києві відбулася акція проти скасування антикорупційної реформи. Учасники мітингу закидали суд димовими шашками і презервативами. 2 листопада Конституційний суд України вирішив заґратувати вікна і двері першого поверху власної будівлі.