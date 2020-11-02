Конституційний суд заґратовує вікна і двері. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n145908-konstytuciynyy-sud-za-ratovuie-vikna-ta-dveri.html

Ракурс

Конституційний суд України вирішив заґратувати вікна і двері першого поверху власної будівлі.

КСУ 30 жовтня уклав угоду з ТОВ «Трейд тулс» на встановлення металевих ґрат. За це заплатять 49 тис. грн. Які саме двері і вікна мають бути заґратованими — наразі невідомо. Про це 2 листопада повідомляють «Наші гроші» з посилання на систему «Прозорро».

Зазначається, що закупівлю провели без використання електронної системи, оскільки вартість угоди нижча законного порогу 50 тис. грн. У «Прозорро» лише оприлюднили дані про угоду, укладену без відкритих торгів.

Як відомо, закупівлю провели після 16.00 — після завершення акції протесту, що відбулась того дня біля будівлі КСУ.

Нагадаємо, 30 жовтня під Конституційним судом у Києві відбулася акція «Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова» на знак протесту проти скасування антикорупційної реформи. Кілька тисяч осіб скандували «Ганьба», на територію суду кидали димові шашки, презервативи та шини. Пікетники вимагали відставки суддів і перезавантаження суду.