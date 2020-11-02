Конституционный суд зарешечивает окна и двери. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n145908-konstitucionnyy-sud-zareshechivaet-okna-i-dveri.html

Ракурс

Конституционный суд Украины решил зарешечить окна и двери первого этажа собственного здания.

КСУ 30 октября заключил соглашение с ООО «Трейд тулс» на установку металлической решетки. За это заплатят 49 тыс. грн. Какие именно двери и окна должны быть зарешеченными — пока неизвестно. Об этом 2 ноября сообщают «Наши гроши» со ссылкой на систему «Прозорро».

Отмечается, что закупку провели без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже законного порога 50 тыс. грн. В «Прозорро» лишь обнародовали данные о соглашении, заключенном без открытых торгов.

Как известно, закупку провели после 16.00 — после завершения акции протеста, которая состоялась в тот день у здания КСУ.

Напомним, 30 октября под Конституционным судом в Киеве состоялась акция «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» в знак протеста против отмены антикоррупционной реформы. Несколько тысяч человек скандировали «Позор», на территорию суда бросали дымовые шашки, презервативы и шины. Пикетчики требовали отставки судей и перезагрузки суда.