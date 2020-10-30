Судьям время ехать в Ростов — протест возле Конституционного суда

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События вокруг решения Конституционного суда Украины привели к протестам в Киеве. Несколько общественных организаций 30 октября организовали акцию протеста у здания КСУ на улице Жилянской.

Активисты и ветераны проводят пикет против отмены антикоррупционной реформы. Его лозунги — «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» и «Тем, кто тянет государство в стойло „русского мира“, самым место в Ростове!».

Организаторы считают, что одними из главных инструментов реванша стали суды — от Печерского районного до ОАСК и большинства судей Конституционного суда. Они считают, что решение КСУ уничтожает антикоррупционные институты, предоставляет индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, ставит под угрозу безвиз.

Напомним, что 27 октября Большая палата КСУ признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Суд рассматривал дело по представлению 47 депутатов, большинство из которых из ОПЗЖ.

НАПК заявило, что судьи КСУ приняли решение в собственных интересах. НАПК закрыло реестр деклараций, его глава заявил, что решение суда блокирует объявление победителей местных выборов, но вечером 28 октября правительство после заседания СНБО приняло решение восстановить доступ к реестру.