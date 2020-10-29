Глава Конституционного суда приобрел землю в Крыму по законам России — «Схемы»

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Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины, в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на территории аннексированного Крыма. Служитель Фемиды оформил договор купли-продажи в соответствии с законодательством России, однако «забыл» об этом упомянуть в ежегодной декларации об имуществе и доходах.

В то же время под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее, напоминают «Схемы».

Тупицкий владел землей и имением близ Ялты в Крыму еще до аннексии. Но в 2018 году он решил расширить свои владения, купив еще один земельный участок возле своего дома. Такие данные указаны в Едином госреестре недвижимости России. В июле 2018 года Тупицкий оформил договор купли земли площадью 126 кв. м у гражданина России Владимира Рисятова. Этот договор заверила Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России. В декларациях судьи КСУ за 2018 и 2019 годы сведения о приобретении крымской земли отсутствуют.

Статья 366−1 Уголовного кодекса Украины определяет, что представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации является нарушением. Именно эту статью 27 октября КСУ признал не соответствующей Конституции Украины.

«Схемы» разыскали продавца участка Рисятова, который рассказал, что Тупицкий является его соседом в Кореизе — их виллы расположены рядом. По его словам, они с Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту «продажи не было».

Неправильно были разграничены участки. Там никакой продажи, ничего такого не было. Продажу мы оформили договором, но эта земля была не моя, — рассказал Рисятов.

Рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется в пределах 5−15 тыс. долл. В пресс-службе КСУ журналистам заявили, что «все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ, указана в его ежегодной декларации».