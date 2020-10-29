Коронавирус. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n145735-kak-minzdrav-hochet-uvelichit-kolichestvo-testov-na-covid-19-rasskazal-stepanov.html

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Эффективные тесты на коронавирусную болезнь COVID-19 скоро появятся в Украине.

Однако Кабинету министров еще предстоит выделить на них деньги. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, тест на антиген, который быстро выявляет коронавирус, только месяц назад появился в мире.

Министр добавил, что сейчас Минздрав готовит запрос в Кабмин на получение 2 млрд гривен на борьбу с эпидемией, значительная часть которых пойдет на закупку быстрых тестов.

Тесты на антиген к коронавирусу показывают самую большую эффективность у людей с высокой вирусной нагрузкой, являющихся «суперраспространителями», способными заразить большое число других людей.

Напомним, ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине планируют до конца 2020 года довести до 75 тыс. анализов в сутки.