Собственные ИФА-системы и импорт экспресс-анализов — в Минздраве объяснили, как увеличат тестирование, фото — DW

https://racurs.ua/n145636-sobstvennye-ifa-sistemy-i-import-ekspress-analizov-v-minzdrave-obyasnili-kak-uvelichat.html

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ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине планируют до конца 2020 года довести до 75 тыс. анализов в сутки.

За минувшие сутки проведено 56 тыс. 710 тестирований на коронавирус, из которых 33 тыс. 361 исследования методом ПЦР и 22 тыс. 349 методом ИФА.

В планах Министерства здравоохранения 50 тыс. ПЦР-тестов на середину ноября и 75 тыс. до конца года.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, эти показатели тоже не удовлетворяют медиков с точки зрения динамики распространения коронавируса в стране. На утреннем брифинге 27 октября он заявил, что дело тормозит не отсутствие финансов, а сложность процесса.

Создать новую ПЦР-лабораторию — значит иметь помещение, оборудование и людей. Обучаем персонал и покупаем оборудование, но одновременно внедряем другие методы тестирования, — сообщил Степанов.

Министр рассказал о разработке украинских тест-систем для определения антигена. Таких лабораторий, по его словам, будет больше, поскольку их можно разместить не только в лабцентрах, но и в обычных больницах.

Кабмин также ожидает поставок из-за рубежа новых экспресс-тестов. В Минздраве планируют охватить ими 1 млн человек в месяц.

Самые большие проблемы с ПЦР-тестированием сейчас в Харьковской, Донецкой, Одесской, Днирпопетровской областях и в Киеве.

Всего с начала 2020 году в Украине проведено 3 млн 87 тыс. 288 тестов методом ПЦР.