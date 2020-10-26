Коронавирус в Украине и выборы. Фото: Pixabay

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Ракурс

«Хм... Наверное, рука холодная. Вы пришли с улицы?» — задает странный вопрос мужчина, безуспешно пытающийся измерить мне температуру на входе в избирательный участок. «Похоже, у вас термометр сломался», — отвечаю и прохожу реализовать свое право на голос. Риски подхватить и заразить COVID-19 минимизирую как могу: в медицинской маске, взяв свою ручку, санитайзер, оставив ребенка дома и соблюдая физическую дистанцию. Симптомов вирусной инфекции у меня нет, но хорошо помню, что самый заразный период — за несколько дней до дебюта симптоматики. Учитывая печальную статистику коронавируса в Украине, избиратели в целом к выборам подготовились. А участки?

Коронавирус в Украине и выборы — как все прошло?

Неисправные термометры, несоблюдение социальной дистанции и отсутствие кабинок для людей с симптомами ОРВИ — так вкратце можно описать прошедшие выборы в Украине сквозь призму эпидемической (без)опасности. Подобные нарушения во время голосования фиксировали в ряде регионов, сообщает Комитет избирателей. Некоторые избирательные участки могли похвалиться тремя видами кабин для голосования: кроме общих здесь также оборудовали и отдельные для избирателей с инвалидностью, а также с температурой выше 37,2. Правда, в последние иногда пускали и тех, кто на здоровье не жаловался.

В движении «Чесно» зафиксировали кабинки с маркировкой «COVID-19», а также урны для «вирусных» бюллетеней. Однако в них следовало голосовать избирателям с признаками ОРВИ, а вовсе не с диагнозом коронавирусная инфекция, говорят эксперты. Последние должны соблюдать правила самоизоляции. В то же время избиратели с подтвержденным диагнозом коронавирус не лишались права голоса на местных выборах в Украине. Как разъяснял министр здравоохранения Максим Степанов, им нужно было обратиться в территориальную избирательную комиссию (до 20.00 пятницы 23 октября) с заявлением о желании проголосовать дома в связи с болезнью. В этом случае в день голосования к больному на дом выезжала комиссия, члены которой должны были быть в масках, перчатках, защитных щитках и после каждого посещения утилизировать средства защиты.

А как у них? Посмотрим на Южную Корею и Польшу

Пандемия коронавируса стала причиной того, что во многих странах приняли решения о переносе избирательных кампаний, референдумов, вторых туров голосования. В то же время Украина не единственная, где провели выборы во время пандемии.

Южная Корея стала первой страной, где избирательная кампания прошла на фоне пандемии. Парламентские выборы здесь были назначены на 15 апреля. Нельзя не отметить, что еще в феврале уровень распространения коронавируса в Южной Корее успешно догонял статистику Китая, а каждый день в начале марта приносил более 1000 новых случаев заболевания COVID-19 (население страны составляет 51,6 млн человек). Принятые беспрецедентные карантинные меры принесли свои плоды: накануне дня голосования в Южной Корее насчитывалось не более 20 новых случаев коронавирусной инфекции в сутки.

Выборы проходили с соблюдением жестких противоэпидемических мероприятий. Не только защитные маски, соблюдение физической дистанции, измерение температуры... Перед кабинкой избиратель должен был обработать руки антисептиком, надеть выданные одноразовые перчатки, а после голосования сдать их на утилизацию. Если обнаруживалось, что температура у кого-то из избирателей превышала 37,5, на участок он не допускался. Человек с температурой сопровождался в специальное помещение, где голосовал, а затем сдавал тест на коронавирус.

Безусловно, свою роль в снижении рисков всплеска случаев COVID-19 после выборов сыграли и нововведения: избиратели могли проголосовать по почте, а также досрочно сделать это на участках, которые начали работать за пять дней до выборов. Этим правом воспользовался почти каждый третий избиратель.

Выборы в Южной Корее, наверное, войдут в историю не только пандемическим временем проведения, рекордной явкой избирателей в 66%, но и тем, что по прошествии двух недель после голосования цифры статистики по коронавирусу COVID-19 все так же продолжали ползти вниз — другими словами, это пример проведения безопасных выборов.

Если говорить об опыте нашей соседки — Польши, с которой мы часто сверяем часы, то здесь президентские выборы в связи с неблагоприятной эпидситуацией, запланированные на 10 мая, перенесли на 28 июня. Польские избиратели могли проголосовать как традиционно, так и по почте. Интересно, что выборы прошли с рекордной для Польши явкой избирателей (первый тур — 64,5%, второй — 68,18%). Для голосования в первом туре выборов почту предпочли около 500 тыс. человек (из 19 млн граждан, имеющих право голоса).

Избиратели должны были приходить на участок в защитных масках, со своими ручками... Высокая явка привела к большим очередям на участках, где организаторы, как могли, пытались делать все, чтобы количество людей не превышало предписанное ограничение — один человек на 4 кв. м.

Нельзя сказать, что выборы в Польше послужили причиной резкого скачка в ковид-статистике. Если в день выборов, 28 июня, насчитывалось 193 новых диагноза коронавирусной инфекции, то спустя две недели это число кардинальным образом не возросло — фиксировалось 200‒300 случаев ежедневно. А вот в августе кривая заболеваемости пошла вверх, достигнув отметки 900. На фоне плачевной статистики министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский ушел в отставку. 27 октября в Польше зафиксировано более 10 тыс. новых случаев COVID-19.

Минздрав Украины неоднократно делал акцент на использовании опыта Польши. Избежит ли наша страна резкого витка заболеваемости, станет известно спустя две недели после голосования. Именно по истечении этого срока специалисты смогут окончательно оценить влияние выборов на распространение коронавируса в Украине.

Статистика коронавируса в Украине будет расти

В день голосования статистика коронавируса в Украине пополнилась более 6 тыс. новых случаев заболеваний COVID-19. Специалисты утверждают: цифры будут расти и в дальнейшем.

«Статистика будет однозначно расти, независимо от того, как выборы будут на это влиять. Вопрос лишь в количестве. Будет ли это 7 тыс., или через неделю будет 8 тыс. Будет ли 9 тыс.», — отмечает иммунолог, кандидат медицинских наук Федор Лапий.

Насколько велик риск массового инфицирования во время выборов? Еще до выборов на этот счет высказала свое мнение кардиолог Екатерина Амосова: «Риск является существенным, и его минимизация требует серьезной организации процесса. Прежде всего это значительное ограничение количества людей, одновременно находящихся в помещениях участков. Это создаст большие очереди на улице, и за дистанцией между людьми там надо кому-то постоянно следить. Очень важны вентиляция, которую надо проверить, и маски на всех. А вот риск заразиться от ручки в кабинке практически отсутствует».

Местные выборы 2020 в Украине отличились низкой явкой (по данным ЦИК, около 36,88%). Никогда еще в новейшей истории Украины на голосование не приходило столь малое количество избирателей. По мнению главы «ОПОРЫ» Ольги Айвазовской, на явку негативно повлияла эпидемия коронавируса в Украине, ограничения и боязнь заразиться. «Хотя пребывание на избирательном участке не столь опасно, как поход в торговый центр», — заявила Айвазовская и добавила, что граждане еще до конца не поняли важности именно местных выборов.

С этим мнением согласен и политический эксперт Александр Солонтай, мол, коронавирус в Украине жестко ударил по явке избирателей. По словам эксперта, на это мог также повлиять и опрос президента, поскольку избиратели могли увидеть скопление людей возле участка и посчитать, что это очередь на голосование.

Впереди нас ждет не только подсчет голосов, но и второй тур волеизъявления на гонках мэров, запланированный на ноябрь. Насколько хорошо был организован процесс волеизъявления и минимизированы риски распространения коронавируса — каждый может судить сам. С другой стороны, значительно более угрожающими по сравнению с походом на выборы являются массовые празднования. Например, дни города, устраиваемые мэрами во время пандемии.