Коронавирусная инфекция и самоубийства: как COVID-19 влияет на психическое здоровье

Коронавирусная инфекция и самоубийства. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2752-koronavirusnaya-infekciya-i-samoubiystva-kak-covid-19-vliyaet-na-psihicheskoe-zdorove.html

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Несколько дней назад в Киеве прокатилась волна самоубийств пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки в двух медучреждениях столицы из окна выбросились два пациента: 68-летний мужчина — с четвертого этажа больницы №8 на Оболони; ночью 19 октября трагедия произошла с пациенткой в Александровской. Месяцем ранее в Киевской городской клинической больнице №4 — опорной по лечению больных COVID-19 — двое мужчин покончили жизнь самоубийством.

Ментальное лицо коронавирусной инфекции

Дело в том, что при новой коронавирусной инфекции у некоторых пациентов возникают нарушения деятельности центральной нервной системы (ЦНС), связанные с болезнью, которые могут вызвать психические расстройства. Специалисты говорят о нервно-психических осложнениях при COVID-19, включая депрессивное расстройство, биполярное расстройство, различные психозы, обсессивно-компульсивное и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Этой непростой теме была посвящена статья в научном журнале Nature. Нервно-психические последствия коронавируса представляют серьезную клиническую проблему, которую следует учитывать при назначении комплексной терапии, говорится в статье «Психиатрическое лицо COVID-19» (Psychiatric face of COVID-19 https://go.nature.com/2Ho9hkI).

Ученые констатируют: органические изменения в организме больного коронавирусной инфекцией, возникающие в сочетании со стрессом, вызванным переживаниями в палатах интенсивной терапии, пандемическими страхами и социальными ограничениями, способствуют психоневрологическим патологиям.

От испанки до пандемии коронавирусной инфекции

Есть немало научных публикаций, в которых проводится анализ влияния пандемий на психическое здоровье человека. Исследования рассматривают три аспекта: непосредственные психологические реакции во время пандемии, психические расстройства у заболевших вирусной инфекцией и отсроченные последствия для нервной системы и психики.

Что касается первого аспекта (психологические реакции), можно привести в пример исследование, проводившееся во время эпидемии свиного гриппа среди жителей Великобритании. Опрос показал: примерно у 40% значительно изменился образ жизни. Формально люди соблюдали все рекомендации специалистов — реже выходили из дома, чаще мыли руки, дезинфицировали поверхности... Однако при этом испытывали высокий уровень тревоги. Обычные простудные симптомы большинство респондентов сразу же воспринимали как проявления свиного гриппа.

Если говорить о более серьезных нарушениях психики, здесь нельзя обойти вниманием американского психиатра Карла Меннингера, сделавшего интересное наблюдение во время эпидемии испанки сто лет назад. К 1919 году пандемия испанского гриппа распространилась на треть населения земли. В Бостонскую психиатрическую больницу, где работал Карл Меннингер, стало поступать большое количество пациентов с гриппом, который сопровождался симптомами, выходящими за рамки того, что обычно ассоциируется с этим заболеванием. В дальнейшем в своей статье психиатр описал 100 случаев, за которыми он наблюдал в течение трех месяцев. Это были психические расстройства — у более половины из 100 больных гриппом был психоз, а почти две трети имели галлюцинации. Интересно, что как только эти пациенты оправились от гриппа, почти у всех улетучились и симптомы психоза.

С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств — таких, как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, родившиеся в зимние месяцы, то есть во время всплеска сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Невозможно достоверно спрогнозировать, что у того или иного человека вместе с вирусной инфекцией могут произойти изменения в психике. Однако вирусы могут выступить пусковым механизмом не только для психических заболеваний, но и соматических. Скорее всего, влияет совокупность факторов: генетическая предрасположенность, уязвимость организма и влияние внешних обстоятельств.

Психиатрическое бремя коронавируса

Сегодня можно найти не много исследований, посвященных психиатрическим осложнениям COVID-19. Однако исходя из результатов предыдущих эпидемий респираторных вирусов можно предположить рост числа психических патологий, утверждают ученые. Так, исследование нейропсихиатрических последствий старшего брата новой коронавирусной инфекции — SARS-COV (тяжелого острого респираторного синдрома, первый случай был зарегистрирован в 2002 году), проведенное спустя 2,5–4 года после инфицирования, продемонстрировало наличие у 40% посттравматического стрессового расстройства, у 36,4% — депрессии, у 15,6% — тревожных расстройств.

Уважаемый журнал The Lancet Psychiatry еще в мае опубликовал статью, авторы которой написали: «Клиницисты должны знать о возможности депрессии, тревоги, усталости, посттравматического стрессового расстройства и редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе». Ученые проанализировали 72 исследования, которые включали данные о SARS, о ближневосточном респираторном синдроме (MERS) и новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В работах рассматривались тяжелые случаи, когда пациенты проходили лечение в стационаре. Поэтому следует с осторожностью обобщать эти результаты на все случаи заболеваний COVID-19, особенно для пациентов с легкими симптомами.

«Наш анализ более 3550 случаев заболевания коронавирусом показывает, что большинство людей не будут страдать от проблем с психическим здоровьем после коронавирусной инфекции», — говорит один из руководителей исследования доктор Джонатан Роджерс из Университетского колледжа Лондона.

Согласно исследованиям, посвященным COVID-19, признаки делирия (психического расстройства, сопровождающегося спутанностью сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций) наблюдались у 26 из 40 пациентов отделения интенсивной терапии, возбуждение — у 40 из 58 пациентов реанимации (69%), изменение сознания — у 17 из 82 пациентов (21%).

«Хотя существует мало доказательств того, что распространенные психические заболевания, помимо кратковременного делирия, являются признаком инфекции COVID-19, медики не должны исключать возможность того, что общие психические расстройства, такие как депрессия, беспокойство, усталость и посттравматическое стрессовое расстройство, могут возникнуть спустя недели и месяцы после выздоровления от тяжелой инфекции, как это наблюдалось при SARS и MERS», — делятся выводами ученые.

Почему тяжелые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 могут иметь последствия для психики больного? Среди основных причин авторы исследования называют как прямые последствия вирусной инфекции (в том числе воздействие на центральную нервную систему), так и степень физиологического нарушения (например, низкий уровень кислорода в крови), иммунный ответ и медицинские вмешательства. Безусловно, свою лепту вносят и социальная изоляция, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также опасения заразить других и социальная стигматизация.

Коронавирус повлиял даже на тех, кто не болел

Пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на ментальное здоровье миллионов людей во всем мире, констатируют во Всемирной организации здравоохранения. Страх заболеть, инфицировать близких и коллег, потерять работу, умереть — это вселяет беспокойство чаще всего. В Украине среди тех, кто обращается за помощью к психологам, каждому второму диагностируют тревожное расстройство. Специалисты говорят, что вирус с короной повлиял даже на тех, кто не переболел.

Стрессы, тревожные расстройства и депрессии наблюдаются у людей по всему миру. В Украине паника началась еще до появления первого подтвержденного случая COVID-19. Камни в автобус с людьми в Новых Санжарах вряд ли забудешь. Ученые предупреждают, что последствия стресса скажутся на здоровье детей, рождающихся сейчас. Это поколение уже называют «корониалами».

Резюмируя, авторы статьи в Nature пишут, что хотели бы привлечь особое внимание к психиатрическим аспектам коронавирусной инфекции COVID-19. Ведь минимизация их значимости путем утверждения, что иногда «ненормальная реакция на ненормальную ситуацию является нормальным поведением», может быть непростительной ошибкой.

К сожалению, в Украине об этом еще мало задумываются. Даже если условия в стационарах хорошие, персонал исключительно внимательный, многие ковид-пациенты испытывают кислородную недостаточность. Во время болезни панические атаки могут быть жуткими. Испытывая муки и осознавая «перспективы», человек иногда решается на крайний шаг — ночью (когда персонал не видит) снимает спасительную маску с кислородом, выходит в окно... И это не только особенность коронавирусной инфекции. У пациентов с дыхательной недостаточностью тревожно-депрессивные расстройства есть всегда, и это нужно учитывать в лечении таких больных, говорят пульмонологи. Увы, не все специалисты об этом знают.