Психиатр Ирина Пинчук. Фото из личного архива

https://racurs.ua/2751-predotvratit-psihicheskie-rasstroystva-pomogaut-samye-prostye-veschi-psihiatr-irina-pinchuk.html

Ракурс

Пожалуй, каждый, кому довелось столкнуться с психиатрической болезнью близкого человека, задается вопросом: можно ли было избежать этого? Существует ли предопределенность, какая-то «поломка», не видимая до поры до времени, которая обязательно проявится в 14 или 25 лет, в период созревания, после родов, из-за любовной неудачи или сложностей по работе? Что можно сделать, чтобы предупредить или минимизировать риск проявления психических расстройств, которые не только ставят крест на полноценной жизни конкретного человека, но и становятся тяжким бременем для его родных? Тем более тяжким, чем более ответственны эти люди перед близким человеком, попавшим в беду.

С этого вопроса мы начали беседу с врачом-психиатром Ириной Пинчук.

Существует ли профилактика психических расстройств?

— Профилактические мероприятия не являются приоритетной деятельностью психиатра. Мы видим уже печальный результат, когда встречаемся с человеком, наблюдаем его, назначаем медикаменты.

В детстве мы все обязательно учим таблицу умножения, но не имеем образовательного минимума, который позволил бы правильно понимать себя и окружающих. Сегодня просто неприлично не иметь малейших знаний о психическом здоровье, но у нас пока что дела обстоят именно так.

Я и мои коллеги, научные сотрудники педагогического учреждения, изучаем текущую ситуацию, анализируем и прогнозируем. Мы знаем, какие проблемы сегодня существуют у студентов, как они пытаются их решать и что заставляет их обратиться за помощью к психиатру. К сожалению, в большинстве они абсолютно невежественны в вопросах сохранения психического здоровья. Первая любовь, первые интимные отношения, первый прием алкоголя или наркотика. Важно понимать, какие эмоции могут возникнуть при этом, как уметь управлять ими. А можно ли к этому подготовиться? Память, воля, настроение, эмоции, мышление — все это требует осознания.

— Это правда, что в студенческой среде немало суицидов?

— К огромному сожалению, суициды среди подростков длительное время занимают лидирующую позицию. Причины разные: первая любовь или измена партнера, проблемы в отношениях с коллегами и преподавателями, трудности в получении знаний, употребление психоактивных веществ и депрессия.

— Как можно уменьшить количество таких трагедий?

— Прежде всего желательна элементарная образованность в вопросах психического здоровья. Нужно вводить в образовательные программы вопросы профилактики, лечения, ведения и реабилитации людей с проблемами психического здоровья. И это абсолютно не сложно. Так же, как не сложно посчитать, сколько денег государственному бюджету это сэкономит в будущем. Правда, для этого необходимо мыслить стратегически.

Семья может помочь

— Что может сделать семья?

— Вы знаете, уже существуют научно подтвержденные данные о том, что на самом деле лекции о вреде курения неэффективны. Эффективны простые обыденные вещи, такие, как ежедневное общение за ужином с семьей, когда родные собираются вместе, обсуждают события прошедшего дня, рассказывают друг другу о своих проблемах, понимая, что могут получить помощь и поддержку, и, конечно же, строят совместные планы на будущее. Понятно, что времени никогда не хватает, но совместный прием пищи может стать не только хорошей семейной традицией, но и профилактикой психического заболевания.

Приходя домой с работы, уделите полчаса ребенку, пообщайтесь с ним, расспросите, как прошел его день, сложите вместе пазлы. Выкроите в своем графике время для этого сегодня, чтобы в будущем освободить его от тревог, беспокойств и решения разнообразных проблем с детьми.

И не забывайте, что любовь дети осознают тактильно. Мы должны не скупиться обнять ребенка, поцеловать его, подарить ему свое время, проведя его вместе. В противном случае это время заполнится у него чем-то другим. Однако этих элементарных вещей у нас почему-то не знают и не применяют. В то время как самые простые вещи оказывают огромное влияние в качестве профилактических мероприятий и сдерживания разных расстройств такого рода. Это доказано путем научных исследований, например, существует связь между совместными ужинами в семье и употреблением психоактивных веществ.

Мы, врачи, чаще встречаемся с последствиями. Надо думать о психическом здоровье с самого рождения ребенка, и даже с момента зачатия. Сегодня я подчеркиваю прежде всего необходимость знаний о психическом здоровье для всех.

Меня впечатлило зарубежное исследование в отношении эффективности мотивационного интервью у беременных, употребляющих психоактивные вещества. Женщина приходит к гинекологу, и пока она ожидает встречи с врачом, психолог целенаправленно, по определенной методике проводит короткую беседу. В исследовании сравнили результаты двух групп женщин, которые употребляли психоактивные вещества: тех, в отношении которых проводились короткие мотивационные вмешательства, и тех, которые просто посещали гинеколога, но работа с мотивацией не проводилась. Результаты ошеломительные, как для здоровья родившихся детей, так и для экономической нагрузки государства на содержание вновь родившихся граждан. В первой группе зафиксирована вынашиваемость на 2‒3 недели дольше, значительно больший вес новорожденного. Некоторые беременные уменьшили частоту приема наркотиков до рождения ребенка. Конечно же, была посчитана также экономическая составляющая: уменьшение сроков пребывания в больнице, сокращение периода выхаживания.

У нас же, к сожалению, пока что нет культуры думать стратегически — на годы вперед.

Аутизм: Украина vs Израиль

В Израиле люди с аутизмом официально служат в армии, выполняя определенную высокоточную работу, которую не способен сделать здоровый человек. Больные аутизмом могут очень длительное время сконцентрированно выполнять сложную и монотонную работу. Они приносят реальную пользу обществу, еще и формируя отношение к таким людям, они и сами чувствуют себя совершенно иначе — не больными изгоями, а нужными, востребованными людьми.

В Украине таким пациентам часто назначают нейролептики и говорят, что это не аутизм, а шизофрения. Просто потому, что бесплатное обеспечение медикаментами в амбулаторных условиях гарантировано государством больным шизофренией и эпилепсией, страдающих аутизмом в этом списке нет. В перспективе такому пациенту оформляют группу, зачастую определяют опекуна, и обратную дорогу уже найти практически невозможно.

Как помочь пожилым родственникам сохранить психическое здоровье

— Вы не один год своей научной деятельности посвятили исследованию болезней пациентов преклонного возраста. Можно ли противостоять старческой деменции или хотя бы замедлить ее разрушительное действие?

— Преклонный возраст несет свои проблемы. Родственники и близкие людей с деменцией просят: дайте таблетку, папа меня не помнит, у него нарушается память. Я спрашиваю, а что вы делаете, чтобы остановить процесс нарушения памяти, кроме приема медикаментов? Ничего.

А делать нужно. И самое главное, делать нужно очень простые вещи! Например, вечером после работы во время приготовления ужина дочь должна вовлекать маму в этот процесс: мама, я готовлю ужин, давай, помогай. И, главное, постоянно разговаривайте и проговаривайте все действия: ты взяла картофель, взяла нож, снимаешь кожуру и т. д. То же самое утром, разговаривайте, озвучивайте каждое свое действие, постоянно тренируйте память родственника с деменцией, говоря: я взял зубную пасту, зубную щетку, выдавливаю пасту из тюбика на щетку, чищу зубы и т. д.

Отец вас не помнит? А вы когда фото вместе смотрели в последний раз? У человека происходит нарушение памяти, помогите ему приостановить этот процесс путем постоянных тренировок. Давайте ему возможность вспоминать, не забывать. И постоянно надо все действия проговаривать, общаться с человеком и, конечно, вовлекать во все активные действия.

— Пожалуй, это не просто.

— Я была свидетелем одной ситуации, когда отец пожилого возраста после обеда решил помочь убрать за собою посуду и отнести ее в мойку, возможно, даже помыть. Однако когда он попытался сделать это, безграничная любовь и уважение дочери проявились в том, что ему это не было дозволено, и он не смог быть помощником в данной ситуации. Это естественно, что дети оберегают своих пожилых родителей от лишней нагрузки, снимают с них все обязанности по ведению домашнего хозяйства. Но тем самым они создают себе сложности на потом, даже не подозревая, что способствуют закреплению расстройства памяти. В данной ситуации отец бы встал, помыл посуду, вытер, поставил на нужное место. Кроме того, что он повторил, закрепил навык, как это делается, он осознавал бы, что не является обузой для родственников и может сам себя обслуживать.

Мы не умеем замечать мелочей, мы не считаем это важным и значимым. Мы привыкли видеть проблему в целом, масштабно, и хотим решить ее прямо сейчас и с помощью медикаментов, назначенных врачом. Мы не видим собственной роли в разрешении ситуации. А нам бы спуститься немного на землю и заняться кропотливо обыденными вещами. Думать о простом, делать элементарное, останавливаться на деталях. Потому что именно эти детали имеют огромное влияние на течение заболевания и приостанавливают уже возникшие изменения.

Я все больше убеждаюсь, как важен этот акцент на деталях. Для всех нас. Мы разучились видеть листик, лепесток, травинку, каплю росы, останавливаться на мгновение. Нас уносит поток, и мы не замечаем этих мелочей, которые так важны.

Украина — печальная статистика

— Какова ситуация в общем: как мы выглядим на фоне других стран и как обстоят наши дела с психическим здоровьем?

— В 2000 году Ассоциация психиатров Украины принимала участие в исследовании под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Исследование проводилось в 27 странах, из стран бывшего СССР в нем была представлена только Украина. Министерство здравоохранения отказалось принимать в этом участие, а Ассоциация психиатров Украины во главе с ее президентом Семеном Глузманом дали согласие. Это было очень серьезное исследование, которое проходило в четырех регионах Украины (север-юг-запад-восток). Я руководила исследованием в восточной части Украины.

По итогам данного исследования было сделано много интересных выводов. Так, каждый третий житель Украины в течение жизни нуждается в обращении к врачу-психиатру. При этом 20% людей с тяжелыми психическими расстройствами ни разу не обращались за профессиональной помощью.

Факторы, которые в мире считаются превентивными для возникновения расстройств, — наличие семьи, работы и возраст — у нас работают наоборот. В Украине алкоголизмом страдают мужчины, имеющие семью и работу. При обсуждении результатов исследования предположили, что алкоголизм в Украине — не истинный, просто мужчины страдают депрессией, но не обращаются к специалистам, а лечатся, как получается. И в поле зрения врача они попадают уже с проблемой алкоголизма. Но факт остается фактом.

В Украине, по официальным данным, за психиатрической помощью обращается каждый 87-й житель. Под наблюдением врачей-психиатров находятся 3,8% населения.

Государство не понимает, общество не принимает. В общественном восприятии разница между психологом и психиатром стерта. Что делает психолог — не очень понятно, современных образовательных программ нет. Нет понимания этой проблемы государством и соответствующих действий с его стороны.

Приведу пример. В Хорватии было доказано, что один случай суицида военного, освещенный в СМИ, провоцирует еще один суицид. И в Хорватии законодательно запретили такие сюжеты.

Наше общество не готово принять человека с психическими расстройствами, государству он безразличен, по большому счету. И больной человек оказывается в безвыходном положении.

(Продолжение следует)