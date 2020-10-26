Опрос Зеленского глазами волонтера: «Это было позорное и бессмысленное дело»

Опрос Зеленского

https://racurs.ua/2755-opros-zelenskogo-glazami-volontera-eto-bylo-pozornoe-i-bessmyslennoe-delo.html

Ракурс

Выборы закончились, а с ними и скандальный опрос Зеленского «5 вопросов президента». Теперь стало ясно, что мероприятие, которое так демонизировали политические оппоненты «слуг», а сами «слуги» во главе с президентом подавали как неслыханное торжество демократии, — не что иное, как глупый самодеятельный фарс, срежиссированный бездарностями и не имеющий вообще никакого политического и юридического веса.

Чтобы убедиться в этом, мы отправили «своего человека» участвовать в президентском опросе, и теперь расскажем вам, как все это выглядело изнутри.

В графе «заказчик» стоял пробел

Николай, 19-летний студент одного из столичных вузов, получил приглашение участвовать в опросе сразу из двух источников: «Мне написали в телеграме, я там зарегистрирован в нескольких группах, где студенты ищут работу и подработки, и, скорее всего, базами данных группы и воспользовались организаторы опроса. Вдобавок один из моих знакомых имеет какое-то отношение к партии «Слуга народа», он тоже обратился ко мне».

Приглашение поучаствовать в опросе пришло за целых два дня до выборов, а накануне, в субботу, участники получили инструктаж — четыре коротких зажигательных видео, на которых веселый «кварталец» Артем Гагарин рассказывал, как будет проходить опрос, особый упор делая на неудобные вопросы и ситуации, могущие возникнуть в его ходе.

Потом опросчиков собрали на парковке возле «Макдональдса» и выдали каждому разобранную картонную коробку-урну, несколько пачек «бюллетеней» (простых бумажек формата А4 с отпечатанными вопросами), белые слюнявчики и мелкую канцелярию. Они также подписали «Договор о предоставлении услуг», в котором… не было упоминания заказчика, на этом месте стояли пробелы, в которые можно вписать кого угодно.

«В туалет бегали в ближайший супермаркет»

«Добираться на участки нужно было самим, таща с собой собранную накануне дома урну в большом черном кульке. Некоторые ребята жаловались, что их расставили на избирательных участках, не учитывая то, насколько далеко место опроса находится от их дома», — рассказал Николай.

Кое-кто из волонтеров с самого начала не явился под избирательные участки. Наш собеседник простоял в одиночестве первых три часа избирательного марафона, затем к нему присоединился еще один юноша, с виду не старше 18 лет. На соседнем избирательном участке такой же студент простоял в одиночестве все 12 часов. Николай и его напарник время от времени подменяли одинокого волонтера, чтобы тот просто мог сходить в туалет, и делились с ним бутербродами.

«Организаторы объяснили, что оставлять урну ни в коем случае нельзя, отлучаться нельзя. К избирательному участку приближаться тоже нельзя. Три раза за день нас проверяли — нужно было сбросить свою геолокацию в чат. Насчет еды и прочих нужд не было сказано ничего. В туалет мы бегали в ближайший супермаркет, подменяя друг дружку, а до него минут десять в одну сторону. Если бы требование прислать геолокацию пришло в тот момент, когда я отходил, у меня могли быть неприятности», — поделился студент.

Отвечать соглашался каждый пятый-шестой

Опрос вызвал отторжение и гадливость у многих граждан, но, к сожалению, некоторые из них сочли нормальным срывать свое раздражение на безответных волонтерах, большинство из которых были практически детьми и не могли адекватно ответить обидчикам.

«Когда я только пришел под избирательный участок, у меня сразу проверили документы, я показал заявление волонтера, фото договора и паспорт. Затем раз пять вызывали полицию люди, кричавшие: «Уберите это отсюда». Нас снимали на телефон, один мужчина с утра, когда я стоял один, обложил меня матом, другой швырялся каштанами. Чувствовал ли я себя неловко? Да любому на моем месте было бы неловко. Стоишь, как дебил… и в голову приходит мысль: «А почему бы вам, возмущающимся, не пойти повозмущаться под офис президента, например?»

По словам нашего собеседника, отвечать на «вопросы президента» соглашался примерно каждый пятый-шестой из тех, кто выходил из избирательного участка. «Подавляющее большинство — пожилые и очень старые люди, молодежи было очень мало, человек до 15 за весь день».

Многие рисовали цифры «от фонаря»

За час до конца голосования на большинстве участков в том районе столицы, где работал «наш» волонтер, опросчиков уже не было.

«Примерно в 19.15 нам пришло сообщение, что мы можем уходить и выдвигаться на сборный пункт. Добираться туда пришлось на метро, таща с собой урну с бюллетенями. Сборный пункт был назначен в центре профориентации. В большом классе стояли парты, туда вмещалось человек 70‒80, и все считали свои анкеты и заполняли протоколы. Многие не поместились в класс, им пришлось считать бюллетени в коридоре и даже на лестницах. Никто за этим не следил, многие писали цифры, что называется, от фонаря, прикидывая на глазок количество бюллетеней. В комнате стояли четыре урны без крышек, туда нужно было складывать уже обработанные бюллетени».

Цифры из протоколов «волонтеров» попросили сбросить и в чат-бот, а куда увезли четыре коробки с бумажками — неизвестно.

У нашего собеседника остались три нераспечатанных пачки бюллетеней, их никто у него не попросил, и он забрал их себе. Еще один «трофей» от опроса — урна с испорченными бюллетенями, полными горячих пожеланий президенту и адресов, куда ему следует идти со своим опросом.

«В целом от всего этого остался ужасный осадок, — резюмирует Николай. — И дело даже не в физической усталости (хотя ноги и спина болят после двенадцатичасового стояния). Тяжело переносилась сама атмосфера опроса, агрессия со стороны людей и ощущение позорности и бессмысленности происходящего. Большинство жаловалось на ужасную организацию, многим не выдали необходимого инвентаря, не было никакой поддержки».

…Конечно, особо жалеть «бедных волонтеров» не стоит: они знали, на что подписываются, теперь ждут денег за перенесенные позор и унижение. Деньги обещали выплатить в течение трех дней после выборов.

Но главный итог — это была совершенно бессмысленная инициатива, которая не будет иметь никаких последствий. Только бумагу зря извели.