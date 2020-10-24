Пять вопросов Зеленского: как будет проходить опрос и как готовят волонтеров

Опрос Зеленского

https://racurs.ua/2753-pyat-voprosov-zelenskogo-kak-budet-prohodit-opros-i-kak-gotovyat-volonterov.html

Ракурс

За пару-тройку дней до выборов в сети появилась информация о том, что в «волонтеры» для проведения опроса от Зеленского вербуют чуть ли не школьников. Это не так: к участию в опросах приглашают взрослых самостоятельных людей, которым уже исполнилось целых 18 лет. Например, студентов. Фишка «заработать на опросе» стала в этой среде весьма популярной. А что, по приколу же!

Как готовят волонтеров для опроса? Какие инструкции получают новоиспеченные опросчики? Кто их инструктирует? Сколько платят участникам опроса? Что им необходимо делать с бюллетенями, в том числе с пустыми и испорченными?

Ольга, студентка первого курса одного из вузов на юге Украины, согласилась стать нашим информатором в среде «волонтеров от Зеленского» и уже в день перед выборами рассказала и показала много интересного.

«Он долетался, а ты…»

Видосики — могучее оружие воздействия на сознание и умы аудитории, по мнению президента и его окружения. Опрос возник с бухты-барахты, поэтому волонтеров для него нужно готовить очень оперативно. И тут на помощь снова пришли видосики.

Точнее, на помощь прилетел Гагарин. Артем Гагарин (настоящая фамилия — Михайличенко) — 35-летний уроженец Кривого Рога, шоумен из «95-го квартала», один из ведущих программы «ЧистоNEWS» на «1+1», креативный директор Gagarin Brothers Agency, агентства, занимающегося организацией мероприятий для селебрити. Амплуа — вечный юноша, веселый и отвязный.

Вот этот юноша и рассказывает волонтерам об опросе. Одно из видео посвящено тяжелым и неудобным вопросам, которые могут быть адресованы тем, кто 25 октября будет стоять под избирательными участками и предлагать ответить на пять вопросов Зеленского.

«Запомните главное, — зажигательно говорит Гагарин. — Мы ничего не проводим на территории избирательного участка. Мы общаемся после голосования. Мы никого не агитируем. Мы не имеем никакой партийной или кандидатской символики. Мы не кандидаты или члены партии. Друзья! Это обычный экзит-пол, разрешенный законом. Опрос после выхода».

Неудобные вопросы

Дальше идет моделирование неудобных вопросов.

«Почему вы тут находитесь?» — «Провожу социологический опрос в формате экзит-пола. Уточнение — имею право в рамках статьи 34 Конституции и Закона Украины об информации. Законодательство Украины не предусматривает получение разрешения на опрос, опрос не массовое мероприятие».

«Это агитация?» — «Я не агитирую. В опросе нет вопросов о выборе».

«Это нарушение избирательного законодательства?» — «Избирательным кодексом не запрещено собирать информацию в день выборов, опрос проводится без агитации и после того, как граждане посетили избирательный участок».

«По заказу социологической компании»

А вот следующие вопросы интереснее.

«Кто уполномочил вас проводить опрос?» — «В Украине собирать информацию таким образом может каждый гражданин Украины. Разрешений не нужно. Я провожу опрос по заказу социологической компании. (Какой компании? Впрочем, задавать такой вопрос студентам, завербованным за пару дней до опроса, смешно. Его нужно задавать совсем другим людям. — Ред.). В день выборов социологию проводить не запрещено, запрещено предавать огласке результаты до 20.00».

«Сколько вам за это платят?» — «Я совершаю опрос согласно договору. Условия договора — это конфиденциальная информация, которую я не имею намерений распространять».

«Дальше коротко. Это не референдум. Как вас зовут? Вася. Простите, Артем. Полное имя я обязан называть только сотрудникам правоохранительных органов. Документы предъявляю представителям правоохранительных органов. Не обязан предъявлять их ни журналистам, ни кандидатам, ни депутатам».

«Хотите снимать видео? А я не даю вам право снимать меня на видео или делать фото. Такое право имею согласно статье 32 Конституции Украины и статье 309 Гражданского кодекса Украины».

«Ты имеешь право быть волонтером, — инструктирует Гагарин добровольцев. — Если возникнут вопросы, обращайся к нам в чат-боте».

Картонный ящик

Следующее видео феерично — в нем Артем Гагарин учит собирать урну. «Урна — это картонный ящик. Еще раз. Просто. Картонный. Ящик. С большой наклейкой «5 вопросов» и маленькими наклейками-пломбами по углам. Их важно прилепить так, чтобы написать номер избирательного участка», — поясняет Гагарин. И говорит, что собрать коробку нужно в субботу до восьми вечера, чтобы пломбы просохли.

На них нужно расписаться так, чтобы подпись зашла и на пломбу, и на картон. Еще выдается полиэтиленовый пакетик от дождя и вдогонку совет: если стихия разбушуется, прятаться нужно под любой навес, но ни в коем случае не на избирательный участок.

Третье видео советует волонтерам одеваться чистенько, аккуратненько и, боже упаси, никаких партийных цветов. Только фирменная манишка, белая с черным. Маска и перчатки обязательны.

А куратор кто?

И вот наконец самый важный момент — подсчет результатов. Об этом Артем Гагарин рассказывает в следующем видео. Итак, «вы подсчитываете голоса и присылаете в чат-бот. После 20 часов прибываете в пункт подсчета» (где находятся эти пункты, мы выясним позже. — Ред.).

Что нужно сделать волонтерам? Сначала все неиспользованные бланки разорвать на четыре части. Потом снять пломбы с картонной коробки и начать подсчет. Алгоритм такой: сначала смотрим на первый вопрос и делим анкеты на три стопочки — да, нет и непонятно что. Записываем в протокол. Смешиваем анкеты и снова делим их на три стопочки. И так пять раз. Потом протокол подписывается волонтером, передается координатору, а результаты его — в чат-бот.

* * *

Краткие выводы: перед избирательными участками будут стоять непонятные волонтеры в белых манишках, которые делают «опрос для социологической компании», не называют ни компанию, ни своих имен, не показывают документов и суют анкеты в собранный дома картонный ящик. Сами считают анкеты, сами передают результаты неведомому «координатору» неведомой «социологической компании».

Значит ли этот опрос хоть что-то? Нет. Можно ли предпринимать хоть какие-то серьезные шаги, опираясь на эфемерные результаты «опроса от Зеленского»? Нет.

Однако интересно, что это за социологическая компания и сколько денег она готова потратить на пустышку. Так что продолжение следует.

Андрей СОКИРКО