П’ять запитань Зеленського: як відбуватиметься опитування і як готують волонтерів

Опитування Зеленського

https://racurs.ua/ua/2753-p-yat-zapytan-zelenskogo-yak-vidbuvatymetsya-opytuvannya-i-yak-gotuut-volonteriv.html

Ракурс

За кілька днів до виборів у мережі з'явилася інформація про те, що у «волонтери» для проведення опитування від Зеленського вербують мало не школярів. Це не так: до участі в опитуваннях запрошують дорослих самостійних людей, яким вже виповнилося аж 18 років. Наприклад, студентів. Фішка «заробити на опитуванні» стала в цьому середовищі вельми популярною. А що, по приколу ж!

Як готують волонтерів для опитування? Які інструкції отримують новоспечені опитувачі? Хто їх інструктує? Скільки платять учасникам опитування? Що їм треба робити з бюлетенями, зокрема з порожніми і зіпсованими?

Ольга, студентка першого курсу одного з вишів на півдні України, погодилася стати нашим інформатором у середовищі «волонтерів від Зеленського» і вже в день перед виборами розповіла і показала багато цікавого.

«Він долітався, а ти...»

Відосики — потужна зброя впливу на свідомість і розум аудиторії, вважає президент і його оточення. Опитування виникло з бухти-барахти, тому волонтерів для нього треба готувати дуже оперативно. І тут на допомогу знову прийшли відосики.

Точніше, на допомогу прилетів Гагарін. Артем Гагарін (справжнє прізвище — Михайличенко) — 35-річний уродженець Кривого Рогу, шоумен з «95-го кварталу», один з ведучих програми «ЧистоNEWS» на «1+1», креативний директор Gagarin Brothers Agency, агентства, що займається організацією заходів для селебриті. Амплуа — вічний юнак, веселий і відв'язний.

Ось цей юнак і розповідає волонтерам про опитування. Одне з відео присвячено важким і незручним запитанням, які можуть бути адресовані тим, хто 25 жовтня стоятиме під виборчими дільницями і пропонуватиме відповісти на п'ять запитань Зеленського.

«Запам'ятайте головне, — запально каже Гагарін. — Ми нічого не проводимо на території виборчої дільниці. Ми спілкуємося після голосування. Ми нікого не агітуємо. Ми не маємо ніякої партійної чи кандидатської символіки. Ми не кандидати або члени партії. Друзі! Це звичайний екзит-пол, дозволений законом. Опитування після виходу».

Незручні запитання

Далі йде моделювання незручних запитань.

«Чому ви тут знаходитеся?» — «Проводжу соціологічне опитування у форматі екзит-полу. Уточнення — маю право в рамках статті 34 Конституції і Закону України про інформацію. Законодавство України не передбачає отримання дозволу на опитування, опитування не масовий захід».

«Це агітація?» — «Я не агітую. В опитуванні немає питань про вибір».

«Це порушення виборчого законодавства?» — «Виборчим кодексом не заборонено збирати інформацію в день виборів, опитування проводиться без агітації і після того, як громадяни відвідали виборчу дільницю».

«На замовлення соціологічної компанії»

А от наступні запитання цікавіші.

«Хто уповноважив вас проводити опитування?» — «В Україні збирати інформацію таким чином може кожен громадянин України. Дозволів не потрібно. Я проводжу опитування на замовлення соціологічної компанії. (Якої компанії? Втім, ставити таке запитання студентам, завербованим за пару днів до опитування, смішно. Його потрібно ставити зовсім іншим людям. — Ред.). У день виборів соціологію проводити не заборонено, заборонено розголошувати результати до 20.00».

Скільки вам за це платять? — Я роблю опитування згідно з договором. Умови договору — це конфіденційна інформація, яку я не маю намірів поширювати.

Далі коротко. Це не референдум. Як вас звати? Вася. Вибачте, Артем. Повне ім'я я зобов'язаний називати тільки співробітникам правоохоронних органів. Документи пред’являю представникам правоохоронних органів. Не зобов'язаний пред'являти їх ані журналістам, ані кандидатам, ані депутатам.

Хочете знімати відео? А я не даю вам право знімати мене на відео або робити фото. Таке право маю відповідно до статті 32 Конституції України та статті 309 Цивільного кодексу України».

Ти маєш право бути волонтером, інструктує Гагарін добровольців. Якщо виникнуть запитання, звертайся до нас у чат-боті.

Картонний ящик

Наступне відео феєричне — в ньому Артем Гагарін вчить збирати урну. Урна — це картонний ящик. Ще раз. Просто. Картонний. Ящик. З великою наклейкою «5 питань» і маленькими наклейками-пломбами по кутках. Їх важливо приліпити так, щоб написати номер виборчої дільниці, пояснює Гагарін. І каже, що зібрати коробку потрібно в суботу до восьмої вечора, щоб пломби просохли.

На них потрібно розписатися так, щоб підпис зайшов і на пломбу, і на картон. Ще видається поліетиленовий пакетик від дощу і навздогін порада: якщо стихія розбушується, ховатися потрібно під будь-який навіс, але в жодному разі не на виборчу дільницю.

Третє відео радить волонтерам одягатися чистенько, акуратненько і, не приведи Господи, ніяких партійних кольорів. Тільки фірмова манишка, біла з чорним. Маска і рукавички обов'язкові.

А куратор хто?

І ось нарешті найважливіший момент — підрахунок результатів. Про це Артем Гагарін розповідає в наступному відео. Отже, «ви підраховуєте голоси і надсилаєте в чат-бот. Після 20 годин прибуваєте в пункт підрахунку» (де розташовані ці пункти, ми з'ясуємо пізніше. — Ред.).

Що потрібно зробити волонтерам? Спочатку всі невикористані бланки розірвати на чотири частини. Потім зняти пломби з картонної коробки і почати підрахунок. Алгоритм такий: спочатку дивимося на перше запитання і ділимо анкети на три купки — так, ні й незрозуміло що. Записуємо у протокол. Змішуємо анкети і знову ділимо їх на три купки. І так п'ять разів. Потім протокол підписується волонтером, передається координаторові, а результати його — в чат-бот.

* * *

Короткі висновки: перед виборчими дільницями стоятимуть незрозумілі волонтери в білих манишках, які проводять «опитування для соціологічної компанії», не називають ані компанію, ані своїх імен, не показують документів і пхають анкети в зібраний вдома картонний ящик. Самі рахують анкети, самі передають результати невідомому «координаторові» невідомої «соціологічної компанії».

Чи значить це опитування хоч щось? Ні. Чи можна робити хоч якісь серйозні кроки, спираючись на ефемерні результати «опитування від Зеленського»? Ні.

Однак цікаво, що це за соціологічна компанія і скільки грошей вона готова витратити на пустушку. Тож далі буде.

Андрій СОКИРКО