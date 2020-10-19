Пять вопросов Зеленского на местных выборах: белый шум и грязные технологии

Пять вопросов Зеленского на местных выборах. Фото: Pixabay

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Ракурс

Опросу, анонсированному главой государства и назначенному на день местных выборов, удалось взбаламутить общественное мнение за неделю до голосования. Но, к сожалению, многие из нас попались на эмоциональный крючок, всерьез обсуждая содержание пресловутых «пяти вопросов Зеленского».

На самом деле это бессмысленно: ведь главная задача опроса — не выяснить отношение обывателя к численному составу парламента или легализации марихуаны. Эти вопросы с успехом можно было бы заменить любыми другими. Главное — чтобы они были достаточно скандальными и вызывали сильный эмоциональный отклик. Удивительно, кстати, что составители опросника оставили за кадром такие смачные темы, как языковая политика, например, или легализация проституции. Впрочем, марихуана и свободная экономическая зона на Донбассе тоже неплохи для создания хайпа. Потому что и противники, и сторонники взволнуются и захотят от души высказаться.

Но их ответы не значат ничего. На самом деле у опроса совершенно другие цели, и касаются они местных выборов в Украине.

Поднять явку на местных выборах?

Одна из основных целей — обеспечение явки. По инсайдерским данным, на местных выборах ожидается очень низкая явка избирателей, около 40%. Причем падение явки произойдет именно за счет ядерного электората «Слуги народа». Объясняется это просто. Те, кто полтора года назад голосовал за нынешнего президента и за его партию, рассуждали довольно примитивно: «Вот сейчас все плохо, а придут новые люди, и сделают нам хорошо». Однако за это время никто «хорошо» не сделал. Электорат Зеленского впал в уныние, а электоральная активность противников правящей партии, наоборот, возросла.

Поэтому явку «зеленого электората» нужно поднимать любой ценой. Для этого как раз и сгодится опрос. То, что вопросы в нем подобраны по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька», никакого значения не имеет. Вопросы должны быть эмоционально токсичными, чтобы ленивый обыватель 25 октября поднялся с дивана и хотя бы из любопытства пришел на избирательный участок. Ведь «его президент» обещал услышать то, о чем он говорит на кухне и с таксистом.

Скрытая агитация под видом опроса?

Грязные предвыборные технологии тоже никто не отменял. Вы, вероятно, слышали о том, что полтора года назад на президентских выборах наблюдатели от «Слуги народа» приходили на избирательные участки с самодельными бейджами, исполненными в фирменной желто-зеленой гамме. Да, это нарушение избирательного законодательства, да, тогда на это жаловались, даже составлялись протоколы, но никто не собирался сражаться за каждый отдельный случай нарушения избирательного права, потому что в целом победа «зеленых» была подавляющей и неотменимой. Незачем было тратить силы. Сейчас расклад немного другой, и можно всерьез задуматься о нарушениях избирательного законодательства в преддверии местных выборов.

Анонсируя опрос в день выборов, господин Зеленский закончил свое обращение к электорату словами «Украина — это ты», предвыборным слоганом партии «Слуга народа». В своих вояжах по стране президент возил с собой трибуну не с государственной символикой, а с логотипом партии «Слуга народа», причем делал это до того, как началась предвыборная кампания на местные выборы. Нарушение? Безусловно.

Какие законы могут быть нарушены?

Сегодня многие противники «зеленых» пишут о том, что готовы вызывать полицию, увидев опросные бланки президента рядом с избирательными участками.

Ну что ж, это здравая идея. Откроем, например, Избирательный кодекс Украины. В разделе VIII «Предвыборная агитация», в ст. 51 «Формы и средства предвыборной агитации» четко сказано: «Скрытая предвыборная агитация, а также размещение или распространение материалов предвыборной агитации <...> запрещаются. К предвыборной агитации <...> относится использование символики (гимна, флага, опознавательного знака, девиза) или логотипов партии — субъекта соответствующего избирательного процесса, использование предвыборных слоганов, лозунгов кандидатов, партий (организаций партий) — субъектов соответствующего избирательного процесса, а также сообщения о проведении зрелищных или других публичных мероприятий в поддержку партии, кандидата или о поддержке указанных мероприятий кандидатами, партиями (организациями партий) — субъектами соответствующего избирательного процесса, а также привлечение внимания к участию в таких мероприятиях партий или определенных лиц в качестве кандидатов».

А вот ст. 52 «Сроки проведения предвыборной агитации» четко поясняет, что в полночь с пятницы на субботу любая агитация прекращается.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (ст. 212-10) говорит о штрафе «на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан».

Не исключено, что во время опроса на местных выборах тоже будут использоваться какие-нибудь фишки — ручки, бейджики, бланки зелено-желтой гаммы. И на это можно и нужно жаловаться. Ну, положим, организаторы опроса готовы пойти на эти жертвы и заплатить административные штрафы. Отсюда возникает следующий вопрос.

За чей счет банкет?

Опрос на местных выборах анонсировало первое лицо государства. Значит ли это, что за банкет платит государство? Вроде нет. В пятницу, 16 октября, в эфире «Громадського радіо» заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что опрос профинансируют «меценаты»: «Это будет некая общественная организация, которая этим будет заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами... Есть много меценатов, неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на этот процесс. Политическую ответственность за это несет инициатор опроса».

Евгения Кравчук, если судить по открытым источникам, работала в свое время на партию УКРОП, проект Коломойского. И знаете, это не удивляет. Даже можно себе представить «меценатов», финансирующих президентский опрос.

И наконец, еще один вопрос.

Кто проверит достоверность опроса на местных выборах?

Пока что мы знаем только вопросы. Но нет формы бюллетеней, нет тиража. Скорее всего, в каждом регионе будут печататься собственные бюллетени, потому что организовать логистику по всей Украине из единого центра — это любому меценату, даже самому бородатому, обойдется в копеечку. Сколько будет этих бумажек? Кто знает…

Идем дальше. Кто будет обрабатывать бюллетени? Неизвестно. А может, их вообще пустят на растопку, а вместо них вбросят левые бумажки? Движение тонн бумаги, пущенных на бюллетени, можно отследить, но для этого нужно полноценное независимое расследование. А прокурор, тем временем, — очередной «полностью свой человек», а полиция — сами знаете.

Два года назад независимая аналитическая платформа VoxUkraine опубликовала занятный материал о фальсификациях социологических исследований. Там очень интересно описаны пути фальсификаций опросов, которые можно легко провернуть, имея базы данных старых социологических опросов. Их масса, каждый может быть использован в кампании «пять вопросов от Зеленского» на местных выборах.

…Если после обнародования первых двух вопросов еще были подозрения, что их суть важна для организаторов, то теперь, глядя на список из пяти, любой поймет, что первый и третий (пожизненное заключение за коррупцию и сокращение депутатского корпуса) ориентированы на диванный охлос, второй, о Донбассе, — на охлос ватный, четвертый вопрос о марихуане — косточка, брошенная левым, пятый, о Будапештском меморандуме, — разным там умникам. Всем сестрам по серьгам. А вместе они создают белый шум, дымовую завесу, скрывающую реальные цели проведения этого бессмысленного, на первый взгляд, но такого любопытного, исходя из реальных целей, опроса.