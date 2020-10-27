В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 болеют более 203,6 тыс. человек. За прошедшие сутки, 26 октября, этот показатель вырос еще почти 3,8 тыс.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки были зафиксированы еще 6 тыс. 677 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 298 детей и 281 медик. Госпитализировали 1 тыс. 22 больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время видеобрифинга.

Умерли за сутки 126 больных, выздоровели 2 тыс. 799 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:

Харьковской области — 556 случаев;

Киеве — 525 случаев;

Львовской области — 478 случаев;

Одесской области — 461 случай;

Черновицкой области — 389 случаев.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировали 355 тыс. 601 случай коронавируса;

умерли 6 тыс. 590 больных;

выздоровели более 145,3 тыс. пациентов.

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что Европа стала эпицентром пандемии COVID-19.