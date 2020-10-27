В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n145635-koronavirus-v-ukrayini-ponad-200-tys-osib-hvoriut-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють понад 203,6 тис. осіб. За минулу добу, 26 жовтня, цей показник зріс ще на майже 3,8 тис.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За добу було зафіксовано ще 6 тис. 677 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 298 дітей та 281 медик. Госпіталізували 1 тис. 22 хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час відеобрифінгу.

Померли за добу 126 хворих, одужали 2 тис. 799 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у:

Харківській області — 556 випадків;

Києві — 525 випадків;

Львівській області — 478 випадків;

Одеській області — 461 випадок;

Чернівецькій області — 389 випадків.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

зафіксували 355 тис. 601 випадок коронавірусу;

померли 6 тис. 590 хворих;

одужали понад 145,3 тис. пацієнтів.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що Європа стала епіцентром пандемії COVID-19.