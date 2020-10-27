У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n145634-ievropa-vtrachaie-kontrol-nad-koronavirusom-vooz-video.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває, епіцентром цієї хвороби наразі стає Європа.

Головний експерт Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) Марк Райан заявив про це під час брифінгу.

Немає сумніву, що зараз європейський регіон є епіцентром хвороби, — наголосив Райан.

Він зазначив, що в разі, якщо європейські країни вживатимуть набагато жорсткіші комплексні заходи для посилення боротьби з коронавірусом, можна буде випереджати темпи поширення цієї хвороби.

Європа значно відстає в боротьбі з COVID-19, — вважає Райан. — Для того, щоб працювати на випередження, необхідно якнайшвидше ухвалити низку заходів.

Райан також закликав європейські уряди не «розтрачувати» можливості, які надає карантин, і підтримувати своїх громадян у тому, щоб вони чинили правильно.

Також він зазначив, що вільне пересування людей всередині країн Євросоюзу являтиме собою величезну проблему на тлі наростання швидкості передачі інфекції, і, можливо, буде призупинене в спробі взяти вірус під контроль.

Європа витратила 50−70 років, намагаючись зруйнувати бар'єри і стіни — нелегко збудувати узгоджену реакцію в багатьох країнах з такою кількістю різних підходів, з такою кількістю сухопутних кордонів, — наголосив він.



Нагадаємо, американські вчені нещодавно змоделювали, скільки життів рятує носіння масок в громадських місцях в умовах епідемії коронавірусу.