Артем Ситник, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) наказав вилучити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Відповідне рішення суд ухвалив 26 жовтня, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформоване джерело.

Також про відповідне рішення ОАСК повідомляє видання «Страна».

Зазначається, що таке рішення суд ухвалив за поданням колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, котрий просив визнати незаконним його звільнення з цієї посади у травні.

Суд визнав незаконним звільнення Карєєва, а також в межах цього позову видав окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства, в якій зобов’язав Мін’юст викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Ухвалення такого рішення суд мотивував рішенням Конституційного суду України (КСУ) від 28 серпня 2020 року, згідно з яким було визнано неконституційним указ п’ятого президента України Петра Порошенка, котрий у 2015 році назначив Ситника на посаду директора НАБУ.

Також до Державного бюро розслідувань (ДБР) мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КСУ.

Крім того, до Кабміну мають направити ухвалу щодо вжиття заходів із дотримання НАБУ закону, а заступникам директора НАБУ — вказівку ухвалити рішення щодо того, хто буде виконувати обов’язки керівника.

За інформацією «Української правди», у НАБУ це рішення ще не бачили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку жовтня прокоментував рішення КСУ про визнання неконституційними окремих положень закону про НАБУ.