Рішення КСУ щодо НАБУ Зеленський назвав “сірим”

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Рішення Конституційного суду щодо неконституційності окремих положень закону про Національне антикорупційне бюро Володимир Зеленський назвав свідченням «сірого факту в українському законодавстві».

Рішення КСУ щодо НАБУ може подобатися чи не подобатися, але воно залишається свідченням про ще один «сірий» факт в українському законодавстві. Чому закон про НАБУ так написаний, краще запитати в того, хто його підписав, — зазначив президент у своїй статті, присвяченій підсумкам саміту Україна-ЄС, оприлюдненій на «Європейській правді».

На його думку, єдиний наслідок рішення КСУ — необхідність виправлення Верховною Радою усіх неузгодженостей з Основним законом.

Жодних загроз для НАБУ це не створило. Як немає загрози й для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тут позиція проста. Після відходу колишнього керівника САП комісія з відбору нового очільника має працювати незалежно й обрати фахову чесну людину на цю посаду, — переконує Зеленський.

Таким чином глава держави відреагував на стурбованість Євросоюзу щодо можливої втрати незалежності антикорупційних органів в Україні.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Конституційний суд України розглянув подання 50 народних депутатів щодо закону «Про Національне антикорупційне бюро України» та визнав окремі його положення неконституційними. Йдеться про положення щодо наділення президента такими повноваженнями: