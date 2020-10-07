Решение КСУ о НАБУ Зеленский назвал «серым»

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Решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о Национальном антикоррупционном бюро Владимир Зеленский назвал свидетельством «серого факта в украинском законодательстве».

Решение КСУ о НАБУ может нравиться или не нравиться, но оно остается свидетельством о еще одном «сером» факте в украинском законодательстве. Почему закон о НАБУ так написан, лучше спросить у того, кто его подписал, — отметил президент в своей статье, посвященной итогам саммита Украина-ЕС, обнародованной на «Европейской правде».

По его мнению, единственное последствие этого решения КСУ — необходимость исправления Верховной Радой всех нестыковок с Основным законом.

Никаких угроз для НАБУ это не создало. Также нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция проста. После ухода бывшего главы САП, комиссия по отбору нового руководителя должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность, — убеждает Зеленский.

Таким образом глава государства отреагировал на обеспокоенность Евросоюза возможной потерей независимости антикоррупционных органов в Украине.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Конституционный суд Украины рассмотрел представление 50 народных депутатов о законе «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» и признал отдельные его положения неконституционными. Речь идет о наделении президента следующими полномочиями: