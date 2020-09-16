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Ракурс
КСУ рассмотрел представление по НАБУ, фото: пресс-служба НАБУ

КСУ признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ

16 сен 2020, 20:12
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Конституционный суд Украины (КСУ) рассмотрел представление 50 народных депутатов относительно закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

В результате отдельные положения этого закона судом признаны неконституционными. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Неконституционными признано положение о наделении президента Украины следующими полномочиями:

  • образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ);
  • назначать на должность и увольнять с должности директора НАБУ;
  • определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;
  • определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости;
  • утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

Также КСУ указал, что Верховная Рада должна безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этим решением.


Признанные неконституционными положения потеряют силу спустя три месяца со дня принятия КСУ соответствующего решения.

Напомним, в конце августа КСУ признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Источник: Ракурс


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