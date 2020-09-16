КСУ визнав неконституційними певні положення закону про НАБУ

КСУ розглянув подання щодо НАБУ, фото: прес-служба НАБУ

https://racurs.ua/ua/n143919-ksu-vyznav-nekonstytuciynymy-pevni-polojennya-zakonu-pro-nabu.html

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Конституційний суд України (КСУ) розглянув подання 50 народних депутатів щодо закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

В результаті окремі положення цього закону судом визнані неконституційними. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Неконституційними визнано положення щодо наділення президента України такими повноваженнями:

утворювати Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);

призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ;

визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;

визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності;

затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Також КСУ вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.

Визнані неконституційними положення втратять чинність через три місяці з дня ухвалення КСУ відповідного рішення.

Нагадаємо, наприкінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.