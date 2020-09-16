КСУ визнав неконституційними певні положення закону про НАБУ

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КСУ розглянув подання щодо НАБУ, фото: прес-служба НАБУ
КСУ визнав неконституційними певні положення закону про НАБУhttps://racurs.ua/ua/n143919-ksu-vyznav-nekonstytuciynymy-pevni-polojennya-zakonu-pro-nabu.htmlРакурс
Конституційний суд України (КСУ) розглянув подання 50 народних депутатів щодо закону «Про Національне антикорупційне бюро України».
В результаті окремі положення цього закону судом визнані неконституційними. Про це повідомляє прес-служба КСУ.
Неконституційними визнано положення щодо наділення президента України такими повноваженнями:
- утворювати Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);
- призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ;
- визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;
- визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності;
- затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.
Також КСУ вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.
Визнані неконституційними положення втратять чинність через три місяці з дня ухвалення КСУ відповідного рішення.
Нагадаємо, наприкінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.
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