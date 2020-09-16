Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
КСУ розглянув подання щодо НАБУ, фото: прес-служба НАБУ

КСУ визнав неконституційними певні положення закону про НАБУ

16 вер 2020, 20:12
999

Конституційний суд України (КСУ) розглянув подання 50 народних депутатів щодо закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

В результаті окремі положення цього закону судом визнані неконституційними. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Неконституційними визнано положення щодо наділення президента України такими повноваженнями:

  • утворювати Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);
  • призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ;
  • визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;
  • визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності;
  • затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Також КСУ вказав, що Верховна Рада має невідкладно привести положення законодавства у відповідність до цього рішення.


Визнані неконституційними положення втратять чинність через три місяці з дня ухвалення КСУ відповідного рішення.

Нагадаємо, наприкінці серпня КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів