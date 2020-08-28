Неконституційність призначення Ситника прокоментували в НАБУ. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n143113-rishennya-ksu-pro-nekonstytuciynist-pryznachennya-sytnyka-prokomentuvaly-v-nabu.html

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Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника.

В Антикорупційному бюро зазначили, що вважають і надалі Ситника директором відомства. В Бюро наголосили, що рішення КСУ не має зворотної сили і звільнити Ситника своїм указом може президент України. Про це 28 серпня заявив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава в коментарі «РБК-Україна».

Тим часом Конституційний суд України опублікував рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. У прес-службі суду зазначили, що рішення Великої палати КСУ не впливає на законність справ НАБУ та рішень Ситника.

Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов’язків особою, — йдеться в документі.

Суддя Констиційного суду Ігор Сліденко заявив, що рішення КСУ не означає, що Ситник звільнений з посади в НАБУ.

Нагадаємо, судді Конституційного суду України дійшли висновку, що президентський указ про призначення Ситника главою Національного антикорупційного бюро не відповідає Конституції. Артем Ситник був призначений директором НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

У травні КСУ отримав подання від 51 нардепа щодо відповідності Основному закону указу п’ятого президента України Петра Порошенка, яким директором НАБУ було призначено Артема Ситника.