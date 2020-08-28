Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Неконституційність призначення Ситника прокоментували в НАБУ. Фото: novynarnia.com

Рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника прокоментували в НАБУ

28 сер 2020, 21:14
999

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника.

В Антикорупційному бюро зазначили, що вважають і надалі Ситника директором відомства. В Бюро наголосили, що рішення КСУ не має зворотної сили і звільнити Ситника своїм указом може президент України. Про це 28 серпня заявив перший заступник директора НАБУ Гізо Углава в коментарі «РБК-Україна».

Тим часом Конституційний суд України опублікував рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора Антикорупційного бюро Артема Ситника. У прес-службі суду зазначили, що рішення Великої палати КСУ не впливає на законність справ НАБУ та рішень Ситника.

Рішення Конституційного суду України не поширюється на правовідносини, що виникли в результаті здійснення посадових обов’язків особою, — йдеться в документі.

Суддя Констиційного суду Ігор Сліденко заявив, що рішення КСУ не означає, що Ситник звільнений з посади в НАБУ.

Скріншот із рішення суду


Нагадаємо, судді Конституційного суду України дійшли висновку, що президентський указ про призначення Ситника главою Національного антикорупційного бюро не відповідає Конституції. Артем Ситник був призначений директором НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка № 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

У травні КСУ отримав подання від 51 нардепа щодо відповідності Основному закону указу п’ятого президента України Петра Порошенка, яким директором НАБУ було призначено Артема Ситника.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿