Обмеження зарплат топ-чиновникам та суддям на час карантину скасував КСУ

Обмеження зарплат держслужбовців на час карантину скасували. Фото: slovoidilo.ua

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Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні.

Феміда визнала неконституційними зміни до державного бюджету, які Верховна Рада України внесла у зв’язку з карантином, запровадженим через епідемію коронавірусу. Про це 28 серпня повідомляється на сайті КСУ.

Рішенням Конституційного суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення ч. 1, 3 ст. 29 закону № 294 «Про державний бюджет України на 2020 рік» та абзацу дев’ятого п. 2 розділу II «Прикінцеві положення» закону № 553 «Про зміни в закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

Як повідомив у Facebook голова парламентського комітету з податкової та митної політики Данило Гетьманцев, КСУ скасував обмеження на виплату зарплат держслужбовців і посадових осіб у розмірі 47 тис. грн.

У вищих державних чиновників, суддів, банкірів та інших посадових осіб, із зарплатою понад 47 тис. 230 грн. сьогодні свято, — написав він.

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суду було очікуваним, оскільки Верховна Рада не могла законом про держбюджет змінювати розмір зарплати, передусім суддів.

Щодо карантину КСУ визнав неконституційним тільки закон про внесення змін до закону України про держбюджет на 2020 рік, а в частині постанови Кабінету міністрів України, згідно з якою і було впроваджено карантин, закрив провадження, оскільки до постанови неодноразово вносилися зміни, а КСУ може розглядати акт у межах конституційного подання і діючий — тобто лише первинний текст, який уже не діє, — цитує Веніславського агентство «Інтерфакс-Україна».

Раніше повідомлялося, що пленум Верховного суду звернувся до Конституційного суду України з поданням щодо конституційності встановлених у нашій державі карантинних обмежень, запроваджених окремими нормативно-правовими актами Кабміну та ВРУ.