Ограничение зарплат топ-чиновникам и судьям на время карантина отменил КСУ

Ограничение зарплат госслужащих на время карантина отменили. Фото: slovoidilo.ua

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Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений в Украине.

Фемида признала неконституционными изменения в государственный бюджет, которые Верховная Рада Украины внесла в связи с карантином, введенным из-за эпидемии коронавируса. Об этом 28 августа сообщается на сайте КСУ.

Решением Конституционного суда Украины признано такими, что не отвечают Конституции Украины (являются неконституционными), положения ч. 1, 3 ст. 29 закона № 294 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» и абзаца девятого п. 2 раздела II «Заключительные положения» закона № 553 «Об изменениях в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».

Как сообщил в Facebook председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, КСУ отменил ограничения на выплату зарплат госслужащих и должностных лиц в размере 47 тыс. грн.

У высших государственных чиновников, судей, банкиров и других должностных лиц, с зарплатой более 47 тыс. 230 грн. сегодня праздник, — написал он.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что решение суда было ожидаемым, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего судей.

Относительно карантина, то КСУ признал неконституционным только закон «О внесении изменений в Закон Украины о госбюджете на 2020 год», а в части постановления Кабинета министров Украины, согласно которому и был введен карантин, закрыл производство, поскольку в постановление неоднократно вносились изменения, а КСУ может рассматривать акт в пределах конституционного представления и действующий — то есть только первичный текст, который уже не действует, — цитирует Вениславского агентство «Интерфакс-Украина».

Ранее сообщалось, что пленум Верховного суда обратился в Конституционный суд Украины с представлением относительно конституционности установленных в нашем государстве карантинных ограничений, введенных отдельными нормативно-правовыми актами Кабмина и ВРУ.