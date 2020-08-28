На Харьковщине обстреляли автобус. Фото: hk.npu.gov.ua

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Задержанным за нападение на автобус вблизи города Люботин в Харьковской области сообщили о подозрении.

В совершении уголовных правонарушений правоохранители сообщили 14 лицам в возрасте от 18 до 33 лет. Ожидается, что злоумышленникам суд изберет меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы. Об этом 28 августа во время брифинга заявил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что по факту стрельбы по автобусу следователи открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

С места вчерашних кровавых событий правоохранители изъяли 16 гильз, предмет, похожий на специальное устройство для отстрела резиновых пуль «Форт», газовый пистолет, магазин с патронами, складной нож, газовые баллончики, документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Напомним, что вечером 27 августа группа лиц обстреляла автобус с людьми на трассе вблизи Люботина Харьковской области. Оказалось, что неизвестные на Mitsubishi заблокировали движение буса Mercedes, в котором ехали представители ОО «Патриоты — за жизнь», и заставили его остановиться. Из машины вышло несколько человек, которые из травматического оружия обстреляли микроавтобус и скрылись. Случилась драка.

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвиняет в нападении представителей «Национального корпуса». В этой политсиле заявили о непричастности к инциденту и обвинили самого Киву в организации нападения.