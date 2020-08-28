На Харківщині обстріляли автобус. Фото: hk.npu.gov.ua

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Затриманим за напад на автобус поблизу міста Люботин в Харківській області повідомили про підозру.

У вчиненні кримінальних правопорушень правоохоронці повідомили 14 особам віком від 18 до 33 років. Очікується, що зловмисникам суд обере запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі. Про це 28 серпня під час брифінгу заявив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Чиж, повідомляє прес-служба поліції області.

Зазначається, що за фактом стрілянини по автобусу слідчі відкрили два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб, з хуліганських мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

З місця вчорашніх кривавих подій правоохоронці вилучили 16 гільз, предмет, схожий на спеціальний пристрій для відстрілу гумових куль «Форт», газовий пістолет, магазин з патронами, складний ніж, газові балончики, документи, мобільні телефони та інші речові докази.

Нагадаємо, що увечері 27 серпня група осіб обстріляла автобус з людьми на трасі поблизу Люботина Харківської області. Виявилося, що невідомі на Mitsubishi заблокували рух буса Mercedes, у якому їхали представники ГО «Патріоти — за життя», і змусили його зупинитися. З машини вийшло декілька осіб, які з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус і втекли. Відбулася також бійка.

Нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива звинувачує у нападі представників «Національного корпусу». В цій політсилі заявили про непричетність до інциденту і звинуватили самого Киву в організації нападу.