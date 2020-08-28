Обстріл автобуса на Харківщині: стало відомо про стан потерпілих, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n143079-obstril-avtobusa-na-harkivschyni-stalo-vidomo-pro-stan-poterpilyh.html

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Обстріл автобуса на Харківщині стався ввечері 27 серпня. Потерпілі унаслідок нападу на автобус перебувають у задовільному стані.

Усі четверо представників громадської організації «Патріоти — за життя» перебувають у звичайних палатах, а не в реанімації. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на слова заступника очільника лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрія Соцького.

Медик зазначив, що чотирьом постраждалим надано допомогу, їхній стан стабільний. У лікарні четверо осіб — в одного з них струс мозку, у решти — поранення від гумових куль, їх прооперували.

Нагадаємо, що увечері 27 серпня група осіб відкрила вогонь по автобусу з людьми. Це сталося на трасі поблизу Люботина Харківської області. Невідомі на Mitsubishi заблокували рух буса Mercedes, у якому їхали представники ГО «Патріоти — за життя», і змусили його зупинитися. З машини вийшло декілька осіб, які з травматичної зброї обстріляли мікроавтобус і втекли. Відбулася також бійка.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива звинувачує у нападі представників «Національного корпусу». В цій політсилі заявили про непричетність до інциденту і звинуватили самого Киву в організації нападу.

Правоохоронці ж натякнули: обстріл автобуса пов’язаний із майбутніми виборами.

Попередньо встановлено, що це все ж таки вже починаються такі політичні розбірки, і я думаю, що усім цим діям буде надана законна правова оцінка, — сказала речниця поліції.



Напад розслідують за двома статтями — хуліганство та замах на вбивство двох і більше людей.

Харківські правоохоронці через кілька годин затримали 14 нападників. Поліція не повідомляє, хто ці люди.